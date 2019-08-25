"Сити" одержал рутинную победу над "Борнмутом"
"Манчестер Сити" одержал достаточно рутинную победу в гостях у "Борнмута" со счетом 1:3.
Относительно победы 1:2 над "Астон Виллой" в стартовом составе "вишенок" появился Крис Мефем, заменив Харри Уилсона.
Одно изменение можно было наблюдать и у "горожан". Давид Сильва вытеснил из старта Родри.
Гости едва не открыли счет уже на седьмой минуте, когда Бернарду Силва пробил из пределов штрафной после передачи Рахима Стерлинга, но слегка не попал в створ.
Следующая попытка "Сити" оказалась удачной. На 15-й минуте Александр Зинченко прострелил с левого края, у Кевина Де Брюйне удар не получился, зато мяч достался Серхио Агуэро, и тот в два касания поразил ворота — 0:1.
Стоит отметить, что незадолго до гола Агуэро возник опасный момент и на противоположном краю поля, когда Эдерсон сыграл за пределами штрафной, но до мяча не добрался и был вынужден фолить на Каллуме Уилсоне. Рефери ограничился желтой карточкой.
Открыв счет, "горожане" продолжили атаковать. Для "Борнмута" вовремя последовала передышка, но вызвана она была травмой ветерана Чарли Дэниэлса.
Когда Дэниэлса унесли с поля на носилках, темп игры упал. Тем не менее, незадолго до перерыва гости удвоили счет. Давид Силва сделал проникающий пас в штрафную на Рахима Стерлинга, который технично обработал мяч и успел пробить, пока его не накрыл голкипер — 0:2.
На этом события первого тайма не закончились, потому что перед самым уходом команд в раздевалку Харри Уилсон, заменивший Дэниэлса, со штрафного закрутил мяч в "девятку" — 1:2.
В начале второго тайма Харри Уилсон еще пару раз напряг Эдерсона, тогда как Де Брюйне из выгодной позиции не попал в створ — разница в счете продолжала оставаться минимальной.
На 63-й минуте "Сити" все-таки поставил настырного соперника на место. Давид Сильва уже был обезврежен защитниками "вишенок" в штрафной, но мяч тут же подхватил Агуэро — 3:0.
В остатке матча "горожанам" уже не пришлось напрягаться, а их соперник смиренно принял поражение.
Своим незапланированным выходом на замену Харри Уилсон определенно освежил игру, однако в конечном итоге "Сити" доказал свое превосходство и одержал закономерную победу.
"Борнмут" — "Манчестер Сити". Отчет о матче
25.08.2019 18:00
Просмотров: 1233
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Радужная команда 0 финалов ЛЧ одержала победу над середняком.
(ответить)
Как же сити всех в попу е6ет. В то время, как в попу е6ут нас
(ответить)
Сити чемпион, ливерпук страпон
(ответить)
Рутинный Кароль!
(ответить)
Президент Украины Владимир Зеленский хочет денежно награждать людей, которые будут доносить о фактах коррупции среди чиновников
Уже осенью новый парламент может принять закон, в котором будет предусмотрена не только защита обличителей, но и выплата им вознаграждения – до 10% от суммы возмещенных в госбюджет убытков.
В США, где впервые реализовали подобную идею, эти нормы работают больше полутора веков и приносят бюджету и самим обличителям миллиарды долларов.
Премировать тех, кто "сдает" правоохранительным органам коррупционеров, Владимир Зеленский впервые предложил еще в феврале этого года в эфире канала "1+1", будучи кандидатом в президенты.
"Суть закона очень проста: сдал коррупционера – получил проценты от денег, которые вернулись назад в бюджет", – говорил Зеленский.
Через пару месяцев об этой идее напомнил тогдашний спикер штаба Зеленского Дмитрий Разумков. Но после этого новая команда власти к такой инициативе публично не возвращалась
То что нужно черкашам, далбаебикам и прочим))
(ответить)
Пффффффффффф как будто что то иное ожидалось
(ответить)
Красавцы!Кмон красиво!))
(ответить)
Опять будет чемпионат 2-х команд
(ответить)
Хорошая победа в эконом-режиме.
(ответить)
1 Ливерпуль 3 9
2 Манчестер Сити 3 7
Источник: http://fapl.ru/posts/72981/?c=1
(ответить)
На 63-й минуте "Сити" все-таки поставил настырного соперника на место. Давид Сильва уже был обезврежен защитниками "вишенок" в штрафной, но мяч тут же подхватил Агуэро — 3:0.
Источник: http://fapl.ru/posts/72981/
как после 1-2 счет стал 3-0?
(ответить)
Выиграл Ман Сити, а опоссан наркот
Вот такие дела(
(ответить)
"Сити" одержал рутинную победу над "Борнмутом"
Источник: http://fapl.ru/posts/72981/
Ну а это - заголовок дня. Короче, всех с победой! С рутинной победой.))
(ответить)
Манситивумэн вылезла
(ответить)
• Кевин Де Брюйне быстрее всех в истории АПЛ отдал 50 голевых передач:
1. Kevin De Bruyne: 123 игры
2. Mesut Ozil: 141
3. Eric Cantona: 143
4. Dennis Bergkamp: 146
5. Fabregas: 165
6. David Silva: 166
(ответить)
25.08.2019 15:49 #
slash-lfc
Кмон Борнмут Кмон Красиво!
Источник: http://fapl.ru/posts/72969/?c=1
Пожалуй, это комментарий дня.))
(ответить)
Фото с матча с Хаддерсфилдом в прошлом сезоне))
(ответить)
1 Ливерпуль 3 9
Остальное не важно.
(ответить)
КОРОЛИ на Троне!!!
лузерпуль на страпоне!!!
(ответить)
Красиба. Лучший клуб Англий!
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий