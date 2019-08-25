"Сити" одержал рутинную победу над "Борнмутом"

Серхио Агуэро "Манчестер Сити" одержал достаточно рутинную победу в гостях у "Борнмута" со счетом 1:3.

Относительно победы 1:2 над "Астон Виллой" в стартовом составе "вишенок" появился Крис Мефем, заменив Харри Уилсона.

Одно изменение можно было наблюдать и у "горожан". Давид Сильва вытеснил из старта Родри.

Гости едва не открыли счет уже на седьмой минуте, когда Бернарду Силва пробил из пределов штрафной после передачи Рахима Стерлинга, но слегка не попал в створ.

Следующая попытка "Сити" оказалась удачной. На 15-й минуте Александр Зинченко прострелил с левого края, у Кевина Де Брюйне удар не получился, зато мяч достался Серхио Агуэро, и тот в два касания поразил ворота — 0:1.

Стоит отметить, что незадолго до гола Агуэро возник опасный момент и на противоположном краю поля, когда Эдерсон сыграл за пределами штрафной, но до мяча не добрался и был вынужден фолить на Каллуме Уилсоне. Рефери ограничился желтой карточкой.

Открыв счет, "горожане" продолжили атаковать. Для "Борнмута" вовремя последовала передышка, но вызвана она была травмой ветерана Чарли Дэниэлса.

Когда Дэниэлса унесли с поля на носилках, темп игры упал. Тем не менее, незадолго до перерыва гости удвоили счет. Давид Силва сделал проникающий пас в штрафную на Рахима Стерлинга, который технично обработал мяч и успел пробить, пока его не накрыл голкипер — 0:2.

На этом события первого тайма не закончились, потому что перед самым уходом команд в раздевалку Харри Уилсон, заменивший Дэниэлса, со штрафного закрутил мяч в "девятку" — 1:2.

В начале второго тайма Харри Уилсон еще пару раз напряг Эдерсона, тогда как Де Брюйне из выгодной позиции не попал в створ — разница в счете продолжала оставаться минимальной.

На 63-й минуте "Сити" все-таки поставил настырного соперника на место. Давид Сильва уже был обезврежен защитниками "вишенок" в штрафной, но мяч тут же подхватил Агуэро — 3:0.

В остатке матча "горожанам" уже не пришлось напрягаться, а их соперник смиренно принял поражение.

Своим незапланированным выходом на замену Харри Уилсон определенно освежил игру, однако в конечном итоге "Сити" доказал свое превосходство и одержал закономерную победу.

"Борнмут" — "Манчестер Сити". Отчет о матче


Метки Борнмут, Манчестер Сити, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 25.08.2019 18:00

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Все комментарии к этой новости

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Последние комментарии:




  1. emily-lfc-2005 25.08.2019 18:48 # emily-lfc-2005
    Радужная команда 0 финалов ЛЧ одержала победу над середняком.

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  2. mufc1994 25.08.2019 18:45 # mufc1994
    Как же сити всех в попу е6ет. В то время, как в попу е6ут нас

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  3. coon4 25.08.2019 18:45 # coon4
    Сити чемпион, ливерпук страпон

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  4. kos9k 25.08.2019 18:41 # kos9k
    Рутинный Кароль!

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  5. slash-lfc 25.08.2019 18:38 # slash-lfc
    Президент Украины Владимир Зеленский хочет денежно награждать людей, которые будут доносить о фактах коррупции среди чиновников

    Уже осенью новый парламент может принять закон, в котором будет предусмотрена не только защита обличителей, но и выплата им вознаграждения – до 10% от суммы возмещенных в госбюджет убытков.

    В США, где впервые реализовали подобную идею, эти нормы работают больше полутора веков и приносят бюджету и самим обличителям миллиарды долларов.

    Премировать тех, кто "сдает" правоохранительным органам коррупционеров, Владимир Зеленский впервые предложил еще в феврале этого года в эфире канала "1+1", будучи кандидатом в президенты.

    "Суть закона очень проста: сдал коррупционера – получил проценты от денег, которые вернулись назад в бюджет", – говорил Зеленский.

    Через пару месяцев об этой идее напомнил тогдашний спикер штаба Зеленского Дмитрий Разумков. Но после этого новая команда власти к такой инициативе публично не возвращалась

    То что нужно черкашам, далбаебикам и прочим))

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  6. chebrec 25.08.2019 18:35 # chebrec
    Пффффффффффф как будто что то иное ожидалось

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  7. madchester 25.08.2019 18:29 # madchester
    Красавцы!Кмон красиво!))

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  8. tigerpool 25.08.2019 18:24 # tigerpool
    Опять будет чемпионат 2-х команд

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  9. high-malvern 25.08.2019 18:19 # high-malvern
    Хорошая победа в эконом-режиме.

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  10. narcot 25.08.2019 18:18 # narcot
    1 Ливерпуль 3 9
    2 Манчестер Сити 3 7

    Источник: http://fapl.ru/posts/72981/?c=1

    (ответить)

  11. recyjoed 25.08.2019 18:17 # recyjoed
    На 63-й минуте "Сити" все-таки поставил настырного соперника на место. Давид Сильва уже был обезврежен защитниками "вишенок" в штрафной, но мяч тут же подхватил Агуэро — 3:0.

    Источник: http://fapl.ru/posts/72981/

    как после 1-2 счет стал 3-0?

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  12. kipeloff89 25.08.2019 18:13 # kipeloff89
    Выиграл Ман Сити, а опоссан наркот
    Вот такие дела(

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  13. mc-od 25.08.2019 18:12 # mc-od
    "Сити" одержал рутинную победу над "Борнмутом"

    Источник: http://fapl.ru/posts/72981/

    Ну а это - заголовок дня. Короче, всех с победой! С рутинной победой.))

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  14. narcot 25.08.2019 18:09 # narcot
    Манситивумэн вылезла

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  15. griezmann 25.08.2019 18:08 # griezmann
    • Кевин Де Брюйне быстрее всех в истории АПЛ отдал 50 голевых передач:

    1. Kevin De Bruyne: 123 игры
    2. Mesut Ozil: 141
    3. Eric Cantona: 143
    4. Dennis Bergkamp: 146
    5. Fabregas: 165
    6. David Silva: 166

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  16. mc-od 25.08.2019 18:06 # mc-od
    25.08.2019 15:49 #
    slash-lfc

    Кмон Борнмут Кмон Красиво!

    Источник: http://fapl.ru/posts/72969/?c=1

    Пожалуй, это комментарий дня.))

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  17. tevez-mc 25.08.2019 18:03 # tevez-mc
    Фото с матча с Хаддерсфилдом в прошлом сезоне))

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  18. alcoholnarco 25.08.2019 18:03 # alcoholnarco
    1 Ливерпуль 3 9
    Остальное не важно.

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  19. tyhonovecky 25.08.2019 18:02 # tyhonovecky
    КОРОЛИ на Троне!!!
    лузерпуль на страпоне!!!

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  20. slash-lfc 25.08.2019 18:02 # slash-lfc
    Красиба. Лучший клуб Англий!

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