"Сити" одержал рутинную победу над "Борнмутом"

"Манчестер Сити" одержал достаточно рутинную победу в гостях у "Борнмута" со счетом 1:3.

Относительно победы 1:2 над "Астон Виллой" в стартовом составе "вишенок" появился Крис Мефем, заменив Харри Уилсона.



Одно изменение можно было наблюдать и у "горожан". Давид Сильва вытеснил из старта Родри.



Гости едва не открыли счет уже на седьмой минуте, когда Бернарду Силва пробил из пределов штрафной после передачи Рахима Стерлинга, но слегка не попал в створ.



Следующая попытка "Сити" оказалась удачной. На 15-й минуте Александр Зинченко прострелил с левого края, у Кевина Де Брюйне удар не получился, зато мяч достался Серхио Агуэро, и тот в два касания поразил ворота — 0:1.



Стоит отметить, что незадолго до гола Агуэро возник опасный момент и на противоположном краю поля, когда Эдерсон сыграл за пределами штрафной, но до мяча не добрался и был вынужден фолить на Каллуме Уилсоне. Рефери ограничился желтой карточкой.



Открыв счет, "горожане" продолжили атаковать. Для "Борнмута" вовремя последовала передышка, но вызвана она была травмой ветерана Чарли Дэниэлса.



Когда Дэниэлса унесли с поля на носилках, темп игры упал. Тем не менее, незадолго до перерыва гости удвоили счет. Давид Силва сделал проникающий пас в штрафную на Рахима Стерлинга, который технично обработал мяч и успел пробить, пока его не накрыл голкипер — 0:2.



На этом события первого тайма не закончились, потому что перед самым уходом команд в раздевалку Харри Уилсон, заменивший Дэниэлса, со штрафного закрутил мяч в "девятку" — 1:2.



В начале второго тайма Харри Уилсон еще пару раз напряг Эдерсона, тогда как Де Брюйне из выгодной позиции не попал в створ — разница в счете продолжала оставаться минимальной.



На 63-й минуте "Сити" все-таки поставил настырного соперника на место. Давид Сильва уже был обезврежен защитниками "вишенок" в штрафной, но мяч тут же подхватил Агуэро — 3:0.



В остатке матча "горожанам" уже не пришлось напрягаться, а их соперник смиренно принял поражение.



Своим незапланированным выходом на замену Харри Уилсон определенно освежил игру, однако в конечном итоге "Сити" доказал свое превосходство и одержал закономерную победу.



"Борнмут" — "Манчестер Сити". Отчет о матче