Филипе Луис отказался от перехода в "Сити"

Бывший защитник "Атлетико" и "Челси" Филипе Луис рассказал, что этим летом отказался от перехода в "Манчестер Сити".

Ранее в своей карьер Филипе провел один сезон в "Челси", выиграв Премьер-Лигу и Кубок Лиги. Этим летом 34-летний защитник стал свободным агентом, но всем европейским клубам, включая "Сити", ПСЖ и дортмундскую "Боруссию", предпочел "Фламенго" из родной Бразилии.



"С января и до марта у меня на руках было предложение "Манчестер Сити", но из этого ничего не вышло. Затем мне звонил Жуниньо Пернамбукано и звал в "Лион", но я мог дать ответ лишь после Кубка Америки, поэтому они подписали кого-то другого".



"Также у меня были предложения из Турции, Китая и ряда других стран, но ни одно из них не показалось моему сердцу правильным", — сообщил Луис Globo Esporte.