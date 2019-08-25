"Тоттенхэм" уверен в новом контракте с Алдервейрелдом

"Тоттенхэм" уверен в подписании нового контракта с центральным защитником Тоби Алдервейрелдом.

Напомним, Алдервейрелд уже вступил в заключительный год по своему действующему контракту. Ранее этим летом Тоби мог быть выкуплен по фиксированной цене в 25 миллионов фунтов, но никто из клубов не решился выложить такие деньги.



30-летнего бельгийца сватали не только в "Манчестер Сити" на замену Венсану Компани и в "Манчестер Юнайтед" как альтернативу Харри Магуайру, но также в ряд европейских клубов, включая "Рому".



Алдервейрелд так и не покинул "Тоттенхэм" и остается ключевым игроком в команде Маурисио Почеттино. И хотя над "шпорами" нависла реальная угроза лишиться Тоби следующим летом безо всякой компенсации, в клубе надеются этого избежать.



Как сообщает The Sun, "шпоры" уверены, что в ближайшие месяцы им удастся совершить прорыв в переговорах с Алдервейрелдом и все-таки убедить защитника отбросить мысли о смене клуба.