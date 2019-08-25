Моура был "немного расстроен" не выйти в старте на финал Лиги Чемпионов

Вингер "Тоттенхэма" Лукас Моура признался, что был "немного расстроен" решением своего тренера Маурисио Почеттино оставить его вне стартового состава на финал Лиги Чемпионов против "Ливерпуля".

Напомним, Моура сыграл ключевую роль в достижении "шпорами" их первого финала Лиги Чемпионов, отметившись хет-триком в захватывающем ответном полуфинальном матче против "Аякса".



Почеттино весьма удивил, когда на финал в Мадриде выставил не до конца выздоровевшего Харри Кейна, а находившегося в отличной форме Лукаса проигнорировал. Однако 27-летний бразилец уважает это решение.



"Нет, он (Почеттино) не разговаривал со мной по этому поводу. Он ничего не объяснял мне, но это нормально".



"Он сделал свой выбор, и я должен был проявить к этому уважение и быть готовым выйти и сыграть".



"Конечно, когда в отеле он огласил стартовый состав, я был немного расстроен внутри. Однако я все понимаю и уважаю это. Я знаю, как сложно ему выбирать 11 человек".



"Таков футбол. Нам нужно быть профессионалами и продолжать работать", — цитирует Моуру Daily Mirror.