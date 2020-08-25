Сульшер продолжит доверять Лингарду

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер заявил, что продолжит доверять вингеру Джесси Лингарду.

На старте нового сезона Сульшер использует Лингарда на позиции плеймейкера. 26-летний англичанин никак себя не проявил в этой роли против "Челси" и "Вулверхэмптона", а против "Кристал Пэлас" накануне был заменен на Мейсона Гринвуда уже в начале второго тайма.



Форма Джесси вызывает вопросы и на более длительном отрезке. Достаточно сказать, что Лингард не забивает в Премьер-Лиге с первого матча Сульшера — еще в качестве временно исполняющего, против "Кардиффа" в декабре. Однако Оле Гуннар сохраняет веру в игрока.



"Нет, я не переживаю по поводу его формы, мы по-прежнему верим в него. Джесси не забивал в трех последних матчах, но он играет важную роль в нашей команде и продолжит ее играть".



"Он придает энергии нашей игре и делает ее более живой, однако мы почувствовали необходимость выпустить Мейсона. Мы будем чаще видеть Мейсона", — цитирует Сульшера Manchester Evening News.