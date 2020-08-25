Сульшер продолжит доверять Лингарду
Рулевой "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер заявил, что продолжит доверять вингеру Джесси Лингарду.
На старте нового сезона Сульшер использует Лингарда на позиции плеймейкера. 26-летний англичанин никак себя не проявил в этой роли против "Челси" и "Вулверхэмптона", а против "Кристал Пэлас" накануне был заменен на Мейсона Гринвуда уже в начале второго тайма.
Форма Джесси вызывает вопросы и на более длительном отрезке. Достаточно сказать, что Лингард не забивает в Премьер-Лиге с первого матча Сульшера — еще в качестве временно исполняющего, против "Кардиффа" в декабре. Однако Оле Гуннар сохраняет веру в игрока.
"Нет, я не переживаю по поводу его формы, мы по-прежнему верим в него. Джесси не забивал в трех последних матчах, но он играет важную роль в нашей команде и продолжит ее играть".
"Он придает энергии нашей игре и делает ее более живой, однако мы почувствовали необходимость выпустить Мейсона. Мы будем чаще видеть Мейсона", — цитирует Сульшера Manchester Evening News.
25.08.2019 14:00
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Очередное ничто типа Клеверли.
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Оле, верим, братан! А Лингард плох сейчас, Мату выпустить, он норм.
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Ясно. До декабря можно не смотреть мю(
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Он прям супер середняк, единственное, что ему помогает - это опыт. Тупо чувак ничем не выделяется.
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Первая серьезная ошибка в этом сезоне от Сульшера. От него пока ноль пользы.
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Днище ебаное
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Вообще никогда не понимал такого доверия к Лингарду. Рэшфорд или Марсиаль - ну при всех недостатках там и плюсы видны. А что они там в Лингарде разглядели, что посчитали его игроком основного состава - я хз.
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