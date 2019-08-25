Эриксен может уйти из "Тоттенхэма" всего за 30 млн. фунтов

"Тоттенхэм" может продать полузащитника Кристиана Эриксена в ближайшие дни всего за 30 миллионов фунтов, во многом — от безысходности.

Когда еще в конце прошлого сезона клубы стали обращаться насчет Эриксена, президент "шпор" Даниэль Леви назначил за игрока сборной Дании цену в 130 млн. фунтов.



В августе цена за Кристиана снизилась до 50 млн. фунтов, но даже столько никто из заинтересованных в 27-летнем полузащитнике клубов заплатить не решился.



Еще одна проблема для "шпор", помимо осторожного интереса других клубов к Эриксену, заключается в том, что Кристиан даже не желает возобновлять переговоры о новом контракте.



Поскольку действующий контракт Эриксена истекает уже в следующем году, "Тоттенхэм" может еще понизить цену, чтобы все-таки продать Кристиана в один из европейских клубов до 2 сентября.



Как сообщает Daily Mirror, "шпоры" опасаются, что им придется довольствоваться всего 30 млн. фунтов компенсации. Впрочем, и это не самый плохой сценарий, иначе следующим летом Эриксен может уйти свободным агентом.



Среди потенциальных покупателей на Кристиана называются "Атлетико" и "Реал", но интерес последнего зависит от развязки саги вокруг Неймара.