Эриксен может уйти из "Тоттенхэма" всего за 30 млн. фунтов
"Тоттенхэм" может продать полузащитника Кристиана Эриксена в ближайшие дни всего за 30 миллионов фунтов, во многом — от безысходности.
Когда еще в конце прошлого сезона клубы стали обращаться насчет Эриксена, президент "шпор" Даниэль Леви назначил за игрока сборной Дании цену в 130 млн. фунтов.
В августе цена за Кристиана снизилась до 50 млн. фунтов, но даже столько никто из заинтересованных в 27-летнем полузащитнике клубов заплатить не решился.
Еще одна проблема для "шпор", помимо осторожного интереса других клубов к Эриксену, заключается в том, что Кристиан даже не желает возобновлять переговоры о новом контракте.
Поскольку действующий контракт Эриксена истекает уже в следующем году, "Тоттенхэм" может еще понизить цену, чтобы все-таки продать Кристиана в один из европейских клубов до 2 сентября.
Как сообщает Daily Mirror, "шпоры" опасаются, что им придется довольствоваться всего 30 млн. фунтов компенсации. Впрочем, и это не самый плохой сценарий, иначе следующим летом Эриксен может уйти свободным агентом.
Среди потенциальных покупателей на Кристиана называются "Атлетико" и "Реал", но интерес последнего зависит от развязки саги вокруг Неймара.
25.08.2019 13:00
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Последние комментарии:
За такие деньги уж лучше просто провести ещё сезон за ТГ, выполнив условия своего контракта. Может выиграет чашку какую-нибудь с курами.
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Жаль что такой игрок уйдёт за копейки.
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