Эриксен может уйти из "Тоттенхэма" всего за 30 млн. фунтов

Кристиан Эриксен "Тоттенхэм" может продать полузащитника Кристиана Эриксена в ближайшие дни всего за 30 миллионов фунтов, во многом — от безысходности.

Когда еще в конце прошлого сезона клубы стали обращаться насчет Эриксена, президент "шпор" Даниэль Леви назначил за игрока сборной Дании цену в 130 млн. фунтов.

В августе цена за Кристиана снизилась до 50 млн. фунтов, но даже столько никто из заинтересованных в 27-летнем полузащитнике клубов заплатить не решился.

Еще одна проблема для "шпор", помимо осторожного интереса других клубов к Эриксену, заключается в том, что Кристиан даже не желает возобновлять переговоры о новом контракте.

Поскольку действующий контракт Эриксена истекает уже в следующем году, "Тоттенхэм" может еще понизить цену, чтобы все-таки продать Кристиана в один из европейских клубов до 2 сентября.

Как сообщает Daily Mirror, "шпоры" опасаются, что им придется довольствоваться всего 30 млн. фунтов компенсации. Впрочем, и это не самый плохой сценарий, иначе следующим летом Эриксен может уйти свободным агентом.

Среди потенциальных покупателей на Кристиана называются "Атлетико" и "Реал", но интерес последнего зависит от развязки саги вокруг Неймара.


Метки Тоттенхэм, Эриксен

Автор mihajlo   

Дата 25.08.2019 13:00

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Последние комментарии:




  1. trent 25.08.2019 13:09 # trent
    За такие деньги уж лучше просто провести ещё сезон за ТГ, выполнив условия своего контракта. Может выиграет чашку какую-нибудь с курами.

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  2. chelsea88 25.08.2019 13:02 # chelsea88
    Жаль что такой игрок уйдёт за копейки.

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