Гвардиола верит, что Стерлинг может выиграть "Золотую бутсу"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола считает, что его вингер Рахим Стерлинг способен выиграть "Золотую бутсу" в этом сезоне.

Стерлинг в великолепной форме начал новую кампанию, забив четыре гола в двух первых матчах Премьер-Лиги. В данный момент Рахим является третьим фаворитом букмекеров на звание лучшего бомбардира английского первенства в сезоне 2019/20, уступая лишь Харри Кейну и Мохамеду Салаху.



Гвардиола уже говорил, что в будущем Стерлинг может стать центральным нападающим, однако в данный момент он таковым Рахима не считает. Тем не менее, Хосеп высоко оценивает шансы 24-летнего англичанина на "Золотую бутсу".



"Обычно вингерам непросто забивать голы, потому что они склонны работать вдали от ворот. Однако Рахим так хорошо перемещается с края на край и обладает невероятным чутьем при проникновении в штрафную. Он умеет выбрать правильный темп, когда мяч идет с противоположного края чужой площадки. В этом он великолепен".



"Некоторые игроки играют хорошо, но забывают, что есть ворота. Рахим же всегда нацелен на ворота, и он знает, что сможет забить, если выйдет на ударную позицию".



"Конечно, я поздравлю его, если он получит "Золотую бутсу", — цитирует Гвардиолу Daily Mirror.