ФИФА собирается заменить лайнсменов роботами

Лайнсмен ФИФА задумывается о том, чтобы в будущем заменить футбольных лайнсменов роботами.

Как известно, президент ФИФА Джанни Инфантино является горячим сторонником системы VAR, и именно при нем современные технологии получили широкое распространение в футболе.

В данный момент подразделение ФИФА, отвечающее за VAR, работает над дальнейшим снижением человеческого фактора при принятии судейских решений.

Как сообщает Daily Mirror в эксклюзивном материале, в будущем арбитр с флажком на линии может уйти в историю, уступив свое место роботу.

"У ФИФА уже есть департамент, который проводит такого рода исследования. Заменят ли они полностью ассистентов рефери на камеры и компьютеры, которые будут определять офсайды и вбросы аута? Однажды это может произойти", — цитирует своего инсайдера издание.


Метки VAR, рефери, ФИФА

Автор mihajlo   

Дата 25.08.2019 11:00

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Последние комментарии:




  1. superperez101 25.08.2019 11:05 # superperez101
    и как теперь некоторые будут ротировать?
    нужны хакеры и читеры

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  2. gidro-met 25.08.2019 11:02 # gidro-met
    не ну это уже перебор !

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