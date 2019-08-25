ФИФА собирается заменить лайнсменов роботами
ФИФА задумывается о том, чтобы в будущем заменить футбольных лайнсменов роботами.
Как известно, президент ФИФА Джанни Инфантино является горячим сторонником системы VAR, и именно при нем современные технологии получили широкое распространение в футболе.
В данный момент подразделение ФИФА, отвечающее за VAR, работает над дальнейшим снижением человеческого фактора при принятии судейских решений.
Как сообщает Daily Mirror в эксклюзивном материале, в будущем арбитр с флажком на линии может уйти в историю, уступив свое место роботу.
"У ФИФА уже есть департамент, который проводит такого рода исследования. Заменят ли они полностью ассистентов рефери на камеры и компьютеры, которые будут определять офсайды и вбросы аута? Однажды это может произойти", — цитирует своего инсайдера издание.
25.08.2019 11:00
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и как теперь некоторые будут ротировать?
нужны хакеры и читеры
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не ну это уже перебор !
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