Санчес должен перейти в "Интер" на предстоящей неделе
Нападающий Алексис Санчес покинет "Манчестер Юнайтед" на предстоящей неделе и отправится в аренду в "Интер".
Как сообщает Daily Mirror в эксклюзивном материале, клуб Серии А согласился платить половину от зарплаты Санчеса в 500 тысяч фунтов в неделю до конца сезона.
Предполагается, что арендное соглашение будет предусматривать опцию выкупа 30-летнего игрока сборной Чили "Интером" за заранее оговоренную сумму в размере около 20 млн. фунтов.
В данный момент двум клубам лишь нужно договориться, что делать с теми двумя годами, что останутся у Алексиса по контракту с "Юнайтед" после окончания этого сезона. Речь идет о сумме в 52 млн. фунтов.
Естественно, экс-игрок "Барселоны" и "Арсенала" добровольно не согласится на понижение зарплаты, а "Интер" просто не может позволить себе такие траты, поэтому в основном финансовое бремя ляжет на плечи "Юнайтед".
В понедельник два клуба снова сядут да стол переговоров и надеются со дня на день достичь компромисса.
25.08.2019 10:00
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