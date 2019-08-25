Санчес должен перейти в "Интер" на предстоящей неделе

Нападающий Алексис Санчес покинет "Манчестер Юнайтед" на предстоящей неделе и отправится в аренду в "Интер".

Как сообщает Daily Mirror в эксклюзивном материале, клуб Серии А согласился платить половину от зарплаты Санчеса в 500 тысяч фунтов в неделю до конца сезона.



Предполагается, что арендное соглашение будет предусматривать опцию выкупа 30-летнего игрока сборной Чили "Интером" за заранее оговоренную сумму в размере около 20 млн. фунтов.



В данный момент двум клубам лишь нужно договориться, что делать с теми двумя годами, что останутся у Алексиса по контракту с "Юнайтед" после окончания этого сезона. Речь идет о сумме в 52 млн. фунтов.



Естественно, экс-игрок "Барселоны" и "Арсенала" добровольно не согласится на понижение зарплаты, а "Интер" просто не может позволить себе такие траты, поэтому в основном финансовое бремя ляжет на плечи "Юнайтед".



В понедельник два клуба снова сядут да стол переговоров и надеются со дня на день достичь компромисса.