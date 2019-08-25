Санчес должен перейти в "Интер" на предстоящей неделе

Алексис Санчес Нападающий Алексис Санчес покинет "Манчестер Юнайтед" на предстоящей неделе и отправится в аренду в "Интер".

Как сообщает Daily Mirror в эксклюзивном материале, клуб Серии А согласился платить половину от зарплаты Санчеса в 500 тысяч фунтов в неделю до конца сезона.

Предполагается, что арендное соглашение будет предусматривать опцию выкупа 30-летнего игрока сборной Чили "Интером" за заранее оговоренную сумму в размере около 20 млн. фунтов.

В данный момент двум клубам лишь нужно договориться, что делать с теми двумя годами, что останутся у Алексиса по контракту с "Юнайтед" после окончания этого сезона. Речь идет о сумме в 52 млн. фунтов.

Естественно, экс-игрок "Барселоны" и "Арсенала" добровольно не согласится на понижение зарплаты, а "Интер" просто не может позволить себе такие траты, поэтому в основном финансовое бремя ляжет на плечи "Юнайтед".

В понедельник два клуба снова сядут да стол переговоров и надеются со дня на день достичь компромисса.


Метки Интер, Манчестер Юнайтед, Санчес

Автор mihajlo   

Дата 25.08.2019 10:00

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  1. liverpool1892est 25.08.2019 10:36 # liverpool1892est
    Когда МЮ окончательно избавится от ебаных Санчеса и Погба,тогда наступит "Светлая полоса"

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