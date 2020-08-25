"Юнайтед" планирует купить Джеймса Мэддисона

Джеймс Мэддисон "Манчестер Юнайтед" планирует совершить еще один трансферый рейд на "Лестер" — на сей раз за полузащитником Джеймсом Мэддисоном.

Ранее этим летом "красные дьяволы" согласовали приобретение у "лис" защитника Харри Магуайра за 80 миллионов фунтов. Переговоры вышли очень тяжелыми, а "Лестер" показал себя неуступчивой стороной.

Однако это не страшит "Юнайтед", который может предпринять попытку заполучить Мэддисона уже в январе. Если из этого ничего не выйдет, "дьяволы" вернутся за Джеймсом по окончании сезона.

На "Олд Траффорд" отлично понимают, что 22-летний англичанин едва ли будет стоит дешевле Магуайра, но главный тренер "дьяволов" Оле Гуннар Сульшер все равно готов раскошелиться на молодого и энергичного Мэддисона, с помощью которого он собирается продолжить перестройку своей команды.


Метки Лестер, Манчестер Юнайтед, Мэддисон

Автор mihajlo   

Дата 25.08.2019 09:00

Количество просмотров Просмотров: 1466

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  1. purman30 25.08.2019 11:01 # purman30
    Подойдет по стилю ЛФК . Думаю если Клопп не купит Хаверца то возмет его

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  2. superperez101 25.08.2019 11:00 # superperez101
    мэдиссон уже сейчас выше мю
    зачем ему на понижение идти. Варди куда только не звали.
    если не дурак - не пойдет. тут уже вопрос интеллекта.

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  3. superperez101 25.08.2019 10:58 # superperez101
    сотел со скама

    как цыгане, как вороны, как реал, как рабинович только что купивший челси

    увидели топ игрока и скорее купить.
    нет чтобы самим дать прогресс игроку, нет. купить за огромные бабки, платить килограммы денег и испортить.

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  4. lampard78 25.08.2019 10:28 # lampard78
    Был уверен, что его уже в это ТО купит кто-нибудь из топ-6. Вот это была бы осмысленная трата денег.

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  5. chelsiukpro 25.08.2019 09:55 # chelsiukpro
    Лемпард тоже хочет

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  6. naby-keita 25.08.2019 09:26 # naby-keita
    После Роджерса либо в Сити либо в Барсу

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  7. liverbro 25.08.2019 09:14 # liverbro
    Не губите парня!его путь должен проходить через Энфилд!

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  8. ssa 25.08.2019 09:10 # ssa
    после Ливерпуля, в очередь, сукины дети!

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