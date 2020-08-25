"Юнайтед" планирует купить Джеймса Мэддисона

"Манчестер Юнайтед" планирует совершить еще один трансферый рейд на "Лестер" — на сей раз за полузащитником Джеймсом Мэддисоном.

Ранее этим летом "красные дьяволы" согласовали приобретение у "лис" защитника Харри Магуайра за 80 миллионов фунтов. Переговоры вышли очень тяжелыми, а "Лестер" показал себя неуступчивой стороной.



Однако это не страшит "Юнайтед", который может предпринять попытку заполучить Мэддисона уже в январе. Если из этого ничего не выйдет, "дьяволы" вернутся за Джеймсом по окончании сезона.



На "Олд Траффорд" отлично понимают, что 22-летний англичанин едва ли будет стоит дешевле Магуайра, но главный тренер "дьяволов" Оле Гуннар Сульшер все равно готов раскошелиться на молодого и энергичного Мэддисона, с помощью которого он собирается продолжить перестройку своей команды.