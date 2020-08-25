"Юнайтед" планирует купить Джеймса Мэддисона
"Манчестер Юнайтед" планирует совершить еще один трансферый рейд на "Лестер" — на сей раз за полузащитником Джеймсом Мэддисоном.
Ранее этим летом "красные дьяволы" согласовали приобретение у "лис" защитника Харри Магуайра за 80 миллионов фунтов. Переговоры вышли очень тяжелыми, а "Лестер" показал себя неуступчивой стороной.
Однако это не страшит "Юнайтед", который может предпринять попытку заполучить Мэддисона уже в январе. Если из этого ничего не выйдет, "дьяволы" вернутся за Джеймсом по окончании сезона.
На "Олд Траффорд" отлично понимают, что 22-летний англичанин едва ли будет стоит дешевле Магуайра, но главный тренер "дьяволов" Оле Гуннар Сульшер все равно готов раскошелиться на молодого и энергичного Мэддисона, с помощью которого он собирается продолжить перестройку своей команды.
25.08.2019 09:00
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Последние комментарии:
Подойдет по стилю ЛФК . Думаю если Клопп не купит Хаверца то возмет его
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мэдиссон уже сейчас выше мю
зачем ему на понижение идти. Варди куда только не звали.
если не дурак - не пойдет. тут уже вопрос интеллекта.
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сотел со скама
как цыгане, как вороны, как реал, как рабинович только что купивший челси
увидели топ игрока и скорее купить.
нет чтобы самим дать прогресс игроку, нет. купить за огромные бабки, платить килограммы денег и испортить.
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Был уверен, что его уже в это ТО купит кто-нибудь из топ-6. Вот это была бы осмысленная трата денег.
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Лемпард тоже хочет
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После Роджерса либо в Сити либо в Барсу
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Не губите парня!его путь должен проходить через Энфилд!
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после Ливерпуля, в очередь, сукины дети!
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