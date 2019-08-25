Эмери: "Очень натянутый пенальти"

Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери считает, что переломным моментом субботнего матча против "Ливерпуля" стал пенальти, с назначением которого он не согласен.

Напомним, при счете 1:0 в пользу "красных" рефери Энтони Тэйлор, прибегнув к системе VAR, назначил пенальти в ворота "канониров" за то, что Давид Луис схватил за футболку Мохамеда Салаха. Так "Ливерпуль" забил свой второй гол и впоследствии победил 3:1.



"Ключевым моментом матча стал пенальти. Его назначение выглядит очень натянутым, однако это случилось внутри штрафной".



"Мы стали открываться чуть больше, и у них появилось пространство, чтобы атаковать против нас. Их команда сильна в переходе от одной фазы игры в другую, и это позволило им забить третий гол".



"Мы расстроены результатом. Но если анализировать все 90 минут, мы проявили свой дух и характер. Мы стали на один шаг ближе к тому, где хотим быть. Мы не рады результату, но мы можем быть оптимистичны, оглядываясь назад на этот матч".



"Относительно прошлого года (когда "Арсенал" проиграл 5:1) мы прибавили, но этого недостаточно. Пропустив, мы не пали духом, а проявили свой характер и искали возможности забить".



"В первом тайме мы очень глубоко оборонялись. Они использовали двух крайних защитников, чтобы ближе доставлять мяч к нашей штрафной, но мы таили в себе угрозу благодаря Обамеянгу и Пепе", — цитирует Эмери Liverpool Echo.