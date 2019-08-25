Уилфрид Заха может перйти в ПСЖ

ПСЖ планирует осуществить мечту Уилфрида Захи о переходе в топ-клуб, предложив за вингера "Кристал Пэлас" 100 миллионов фунтов.

Напомним, ранее этим летом Заха порывался перейти в "Арсенал" и "Эвертон". Уилфрид на публику рассуждал о своих амбициях и даже подал прошение о трансфере.



Переход ни в тот, ни в другой клуб Премьер-Лиги не материализовался, однако 26-летнему игроку сборной Кот-д'Ивуара рано унывать, ведь трансферное окно в континентальной Европе все еще открыто.



Как сообщает Daily Mirror, на предстоящей неделе ПСЖ отправит свою делегацию в Лондон, чтобы договориться об условиях трансфера Уилфрида.



Парижане рассматривают Заху на замену нападающему Неймару, чей отъезд со "Стад де Франс" выглядит неминуемым — вопрос лишь в том, отправится бразилец в "Реал" или вернется в "Барселону".



Продажа Неймара должна принести ПСЖ около 200 миллионов фунтов, и половину этой сумы чемпионы Лиги 1 потратят на бывшего игрока "Манчестер Юнайтед".