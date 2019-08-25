3-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья

Манчестер Сити В воскресенье 26 августа тремя поединками продолжится 3-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

БОРНМУТ — МАНЧЕСТЕР СИТИ 16:00 Онлайн-трансляция

В прошлом сезоне Хосеп Гвардиола назвал минимальную победу над "Борнмутом" одним из лучших матчей за все время своей работы с "Манчестер Сити", хотя "горожане" в четыре раза больше владели мячом и не позволили сопернику ни разу пробить в створ. Плохая новость для "вишенок" в том, что на сей раз "Сити" имел восемь дней на подготовку. Кроме того, "горожане" не потерпели ни одного поражения в 14 встречах с "Борнмутом", а восемь из них в рамках Премьер-Лиги выиграли с общим счетом 25:3.

"Борнмут" все еще не может рассчитывать на Дэвида Брукса, Арно Данжума, Дэна Гослинга, Саймона Фрэнсиса, Ллойда Келли и Джуниора Станисласа. Льюис Кук уже залечил колено, но его форма оставляет желать лучшего.

У защитника "Сити" Александра Зинченко случилась судорога против "Тоттенхэма", но сейчас он в порядке. Джон Стоунс, Бенжамен Менди и Лерой Сане не сыграют.

ТОТТЕНХЭМ — НЬЮКАСЛ 18:30 Онлайн-трансляция

Джонджо Шелви и Деле Алли Всего два матча позади, а Стив Брюс уже чувствует себя загнанным в угол. Едва ли фанаты "Ньюкасла" могут надеяться отобрать очки в гостях у "Тоттенхэма", но на улучшение игры относительно поражения от "Норвича" они рассчитывать вправе. "Шпоры" выиграли все четыре последних встречи с "сороками" в рамках Премьер-Лиги после поражения 5:1 на "Сент-Джеймс Парк" в заключительный день сезона 2015/16.

Нападающий "Тоттенхэма" Сон Хен Мин снова доступен после дисквалификации. Деле Алли возобновил тренировки. Танги Ндомбеле вне игры с полученным на тренировке растяжением бедра.

Нападающий "Ньюкасла" Жоэлинтон оправился после ушиба бедра. Энди Кэрролл и Дуайт Гэйл играть пока не готовы.

ВУЛВЕРХЭМПТОН — БЕРНЛИ 18:30

Пока "Вулверхэмптон" блестяще сочетает выступление на внутренней и европейской аренах — именно этого не удалось "Бернли" в прошлом сезоне, когда "бордовые" не только не попали в групповой этап Лиги Европы, но и несколько месяцев не были похожи на себя в Премьер-Лиге. "Волки" выиграли все четыре последних встречи с "бордовыми" на своем поле в рамках высшего дивизиона.

"Вулверхэптон" вернется к сильнейшему сочетанию игроков после выезда к "Торино" в четверг. Мэтт Доэрти под вопросом из-за болезни.

Полузащитник "Бернли" Данни Дринкуотер сыграл 45 минут за резерв на неделе, но к первой команде пока не готов. Робби Брэйди и Стивен Дефур все еще травмированы.


Метки анонс тура

Автор mihajlo   

Дата 25.08.2019 06:40

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  1. only--liverpool 25.08.2019 08:45 # only--liverpool
    Надо чтобы Сити терял очки. Верим в Борнмут: по физике они могут навязать.

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  2. slash-lfc 25.08.2019 08:30 # slash-lfc
    «Арсеналу» не удалось выиграть ни одну из последних 23 игр в гостях против «большой шестерки». В этих матчах они пропустили 53 гола, сыграв на 0 только один раз.

    И не смотря ни на что Арсенал чемпион!

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  3. chr1s8rown 25.08.2019 08:09 # chr1s8rown
    вчера хороший днек был в фапл. ни одного фана м сиси не было

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  4. lampard78 25.08.2019 08:09 # lampard78
    Унылая программа. Изи победы МС и кур, разве что волков посмотреть можно, но и то - игру они пока показывают послабее, чем в прошлом сезоне.

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  5. liverpo0ol 25.08.2019 07:57 # liverpo0ol
    Топы свои матчи сыграли помойки не интересны особенно та что 138 лет 0 финалов
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  6. alcoholnarco 25.08.2019 07:50 # alcoholnarco
    Так-с, что тут у нас? Ливерпуль на троне. Как и должно быть.

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  7. slash-lfc 25.08.2019 07:23 # slash-lfc
    Победы хозяев!

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  8. januzaj00 25.08.2019 06:45 # januzaj00
    Скучно

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