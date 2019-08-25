3-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья

В воскресенье 26 августа тремя поединками продолжится 3-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

БОРНМУТ — МАНЧЕСТЕР СИТИ 16:00 Онлайн-трансляция



В прошлом сезоне Хосеп Гвардиола назвал минимальную победу над "Борнмутом" одним из лучших матчей за все время своей работы с "Манчестер Сити", хотя "горожане" в четыре раза больше владели мячом и не позволили сопернику ни разу пробить в створ. Плохая новость для "вишенок" в том, что на сей раз "Сити" имел восемь дней на подготовку. Кроме того, "горожане" не потерпели ни одного поражения в 14 встречах с "Борнмутом", а восемь из них в рамках Премьер-Лиги выиграли с общим счетом 25:3.



"Борнмут" все еще не может рассчитывать на Дэвида Брукса, Арно Данжума, Дэна Гослинга, Саймона Фрэнсиса, Ллойда Келли и Джуниора Станисласа. Льюис Кук уже залечил колено, но его форма оставляет желать лучшего.



У защитника "Сити" Александра Зинченко случилась судорога против "Тоттенхэма", но сейчас он в порядке. Джон Стоунс, Бенжамен Менди и Лерой Сане не сыграют.



ТОТТЕНХЭМ — НЬЮКАСЛ 18:30 Онлайн-трансляция



Всего два матча позади, а Стив Брюс уже чувствует себя загнанным в угол. Едва ли фанаты "Ньюкасла" могут надеяться отобрать очки в гостях у "Тоттенхэма", но на улучшение игры относительно поражения от "Норвича" они рассчитывать вправе. "Шпоры" выиграли все четыре последних встречи с "сороками" в рамках Премьер-Лиги после поражения 5:1 на "Сент-Джеймс Парк" в заключительный день сезона 2015/16.



Нападающий "Тоттенхэма" Сон Хен Мин снова доступен после дисквалификации. Деле Алли возобновил тренировки. Танги Ндомбеле вне игры с полученным на тренировке растяжением бедра.



Нападающий "Ньюкасла" Жоэлинтон оправился после ушиба бедра. Энди Кэрролл и Дуайт Гэйл играть пока не готовы.



ВУЛВЕРХЭМПТОН — БЕРНЛИ 18:30



Пока "Вулверхэмптон" блестяще сочетает выступление на внутренней и европейской аренах — именно этого не удалось "Бернли" в прошлом сезоне, когда "бордовые" не только не попали в групповой этап Лиги Европы, но и несколько месяцев не были похожи на себя в Премьер-Лиге. "Волки" выиграли все четыре последних встречи с "бордовыми" на своем поле в рамках высшего дивизиона.



"Вулверхэптон" вернется к сильнейшему сочетанию игроков после выезда к "Торино" в четверг. Мэтт Доэрти под вопросом из-за болезни.



Полузащитник "Бернли" Данни Дринкуотер сыграл 45 минут за резерв на неделе, но к первой команде пока не готов. Робби Брэйди и Стивен Дефур все еще травмированы.