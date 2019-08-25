Давид Луис не согласен с назначением пенальти за свой фол

Защитник "Арсенала" Давид Луис считает, что рефери не следовало назначать пенальти в матче против "Ливерпуля" за его фол на Мохамеде Салахе.

В начале второго тайма матча на "Энфилде" Луис схватил рукой за футболку Салаха. И хотя Мохамед даже не упал, рефери назначил пенальти, проконсультировавшись с помощниками в видеостудии.



Дополнительно Давид получил за это нарушение желтую карточку, затем не сумев сорвать второй гол Салаха. По мнению бразильца, в этом эпизоде система VAR дала сбой.



"Это был рефлекс. Я не прикладывал никаких усилий — я спросил Мо Мо, и он сказал, что ничего не почувствовал. Поэтому он и не упал на газон".



"Сейчас у нас есть VAR, но она не может разглядеть прикладываемое усилие, и от этого арбитрам сложно. Рефери увидел, что я тяну соперника за футболку, и я не могу с этим поспорить. Если ты будешь играть в футболке на размер больше, пенальти можно будет ставить каждый раз. Так это стоит трактовать. Совсем иначе, когда ты с усилием тянешь кого-нибудь за футболку и меняешь его траекторию движения. Здесь же был просто рефлекс".



"Он дал мне желтую карточку, и я не смог сфолить на Салахе в случае с третьим голом, из-за чего моя команда оказалась в беде. После желтой мне было сложнее", — сообщил Луис Sky Sports.