Клопп: "Ливерпуль" провел блестящий матч"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп считает, что его команда блестяще сыграла против "Арсенала", и не придает значения спаду в концовке матча.

В субботу "красные" остались единственной командой, идущей без очковых потерь в Премьер-Лиге, одержав победу 3:1 над "канонирами".



Клопп очень доволен тем, в какой манере был обыгран "Арсенал", а также тем, как "Ливерпуль" отреагировал на тактический сюрприз соперника.



"Это был блестящий матч в исполнении моей команды для столь ранней стадии сезона. Мы сыграли выдающимся образом".



"Эта была игра, полная мощи, энергии, жадности и страсти, что, как я думаю, тебе необходимо для соперника вроде "Арсенала".



"Их схема слегка удивила нас. Мы не могли знать, что они сыграют ромбом, однако мы поменяли кое-какие вещи и очень хорошо подстроились".



"Я видел соотношение по владению мячом в заключительные 10 минут — что-то вроде 53 против 47 — но на протяжении более чем 80 минут все было совершенно иначе".



"На протяжении 80 минут мы полностью контролировали игру. Мы не в Диснейленде и не должны удивлять каждого каждую секунду".



"Я был бы счастлив избежать пропущенного гола, но такие вещи случаются. У "Арсенала" классная команда".



"Я не увидел такого уж большого количества моментов, но мы действительно контролировали игру и совершенно заслужили победу", — сообщил Клопп Sky Sports.