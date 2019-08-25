Клопп: "Ливерпуль" провел блестящий матч"
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп считает, что его команда блестяще сыграла против "Арсенала", и не придает значения спаду в концовке матча.
В субботу "красные" остались единственной командой, идущей без очковых потерь в Премьер-Лиге, одержав победу 3:1 над "канонирами".
Клопп очень доволен тем, в какой манере был обыгран "Арсенал", а также тем, как "Ливерпуль" отреагировал на тактический сюрприз соперника.
"Это был блестящий матч в исполнении моей команды для столь ранней стадии сезона. Мы сыграли выдающимся образом".
"Эта была игра, полная мощи, энергии, жадности и страсти, что, как я думаю, тебе необходимо для соперника вроде "Арсенала".
"Их схема слегка удивила нас. Мы не могли знать, что они сыграют ромбом, однако мы поменяли кое-какие вещи и очень хорошо подстроились".
"Я видел соотношение по владению мячом в заключительные 10 минут — что-то вроде 53 против 47 — но на протяжении более чем 80 минут все было совершенно иначе".
"На протяжении 80 минут мы полностью контролировали игру. Мы не в Диснейленде и не должны удивлять каждого каждую секунду".
"Я был бы счастлив избежать пропущенного гола, но такие вещи случаются. У "Арсенала" классная команда".
"Я не увидел такого уж большого количества моментов, но мы действительно контролировали игру и совершенно заслужили победу", — сообщил Клопп Sky Sports.
25.08.2019 00:05
Просмотров: 707
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Клопп - прагматик. Если раньше его команда выходила уничтожать с 1-ой и до последней секунды, теперь же они играют с умом, добывают результаты насколько возможно меньшими силами, грамотно распределяя их на весь сезон, ради достижения самой главной цели - чемпионства.
(ответить)
НУ топ же. Обыграли гуннеров, правда не совсем по стандартному 4-0, ну и так сойдет. Лучшие в Англии...
1 Ливерпуль 3 9
Короли на троне, манки на страпоне!!!!!
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий