Сульшер защищает "симулянта" Джеймса

Даниэль Джеймс Наставник "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер встал на защиту вингера Даниэля Джеймса, снова уличенного в симуляции.

В трех сыгранных матчах за свой новый клуб Джеймс получил две желтые карточки за симуляцию, в том числе против "Кристал Пэлас" в субботу.

После неожиданного домашнего поражения со счетом 1:2 Сульшер признал, что из-за таких вещей у 21-летнего валлийца складывается репутация симулянта, однако Оле Гуннар с этими решениями рефери не согласен.

"Да, так и зарабатывается репутация симулянта. Поэтому я и хочу поднять этот вопрос здесь".

"На такой скорости достаточно малейшего касания или толчка, чтобы он упал. Я на 100 процентов уверен, что контакт между Дэном и защитником был".

"Если вы посмотрите видео, то и в матче против "Вулверхэмптона" контакт был. Ему не везет — ни той, ни другой желтой карточки показывать ни стоило", — цитирует Сульшера BBC.


Метки Джеймс, Кристал Пэлас, Манчестер Юнайтед, Премьер-Лига, Сульшер

Автор mihajlo   

Дата 24.08.2019 23:00

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  1. mancunia-planet 24.08.2019 23:47 # mancunia-planet
    а гол какой забил, исполнил мастерски практически без замаха!

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  2. mancunia-planet 24.08.2019 23:43 # mancunia-planet
    судья пидарас

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  3. dallaslp 24.08.2019 23:21 # dallaslp
    матч не смотрел, но осуждаю

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  4. ilovemanutd 24.08.2019 23:09 # ilovemanutd
    Может упал и спецом, но по колену ему попали точно

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  5. chebrec 24.08.2019 23:04 # chebrec
    Может он не спецон

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