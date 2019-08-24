Сульшер защищает "симулянта" Джеймса
Наставник "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер встал на защиту вингера Даниэля Джеймса, снова уличенного в симуляции.
В трех сыгранных матчах за свой новый клуб Джеймс получил две желтые карточки за симуляцию, в том числе против "Кристал Пэлас" в субботу.
После неожиданного домашнего поражения со счетом 1:2 Сульшер признал, что из-за таких вещей у 21-летнего валлийца складывается репутация симулянта, однако Оле Гуннар с этими решениями рефери не согласен.
"Да, так и зарабатывается репутация симулянта. Поэтому я и хочу поднять этот вопрос здесь".
"На такой скорости достаточно малейшего касания или толчка, чтобы он упал. Я на 100 процентов уверен, что контакт между Дэном и защитником был".
"Если вы посмотрите видео, то и в матче против "Вулверхэмптона" контакт был. Ему не везет — ни той, ни другой желтой карточки показывать ни стоило", — цитирует Сульшера BBC.
24.08.2019 23:00
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а гол какой забил, исполнил мастерски практически без замаха!
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судья пидарас
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матч не смотрел, но осуждаю
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Может упал и спецом, но по колену ему попали точно
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Может он не спецон
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