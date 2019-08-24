Лэмпард доволен Абрахэмом и Маунтом

Райан Мейсон и Тэмми Абрахэм Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард похвалил воспитанников "синих" Тэмми Абрахэма и Мейсона Маунта, которые принесли команде победу над "Норвичем".

В субботу Абрахэм реабилитировался за недавний промах в серии пенальти в матче за Суперкубок Европы с "Ливерпулем", отметившись дублем против "канареек", тогда как Маунт отличился во втором поединке подряд.

По словам Лэмпарда, он был уверен, что Тэмми прорвет. А в Мейсоне Фрэнк отметил способность быстро адаптироваться к смене позиции.

"Я разговаривал с Тэмми перед матчем сегодня и сказал, что у меня есть предчувствие: это будет его день".

"Конечно, я не мог знать наверняка до матча, но я доверяю ему, и он, будучи молодым нападающим, нуждается в этой поддержке. У меня правда было это предчувствие, и такие вещи могу творить чудеса в плане уверенности в себе".

"У него был тяжелый период по известным всем причинам, а нападающих всегда судят по забитым голам, что порой слегка несправедливо, но если говорить о его характере и стремлении играть за этот клуб, то в этом отношении он всегда был безупречен. Можно было видеть, что он становится лучше каждый день, и я очень рад за него".

"Мне пришлось подвинуть Маунта на левый край прямо перед матчем из-за травмы Педро на разминке, но он справился. Он умен и может исполнять различные роли. Я рад за них обоих", — цитирует Лэмпарда официальный веб-сайт "Челси".


Метки Абрахэм, Лэмпард, Маунт, Челси

Автор mihajlo   

Дата 24.08.2019 22:00

Количество просмотров Просмотров: 952

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Последние комментарии:




  1. ensiferum 24.08.2019 23:17 # ensiferum
    Зума, главное, больше не выпускать. Можно с ним с 0-2 начинать сразу.

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  2. liverpool1892est 24.08.2019 23:08 # liverpool1892est
    Маунт новый Лэмпард

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  3. ganinilyha 24.08.2019 22:52 # ganinilyha
    В защиту бы таких же талантливых парней и можно клепать новый костяк.

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  4. stavluiordinar 24.08.2019 22:36 # stavluiordinar
    2 комента в новостях о Челси. 1й болельщик 2й которому вообще пох на Челси)

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  5. chebrec 24.08.2019 22:19 # chebrec
    Сегодня да

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