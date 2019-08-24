Лэмпард доволен Абрахэмом и Маунтом

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард похвалил воспитанников "синих" Тэмми Абрахэма и Мейсона Маунта, которые принесли команде победу над "Норвичем".

В субботу Абрахэм реабилитировался за недавний промах в серии пенальти в матче за Суперкубок Европы с "Ливерпулем", отметившись дублем против "канареек", тогда как Маунт отличился во втором поединке подряд.



По словам Лэмпарда, он был уверен, что Тэмми прорвет. А в Мейсоне Фрэнк отметил способность быстро адаптироваться к смене позиции.



"Я разговаривал с Тэмми перед матчем сегодня и сказал, что у меня есть предчувствие: это будет его день".



"Конечно, я не мог знать наверняка до матча, но я доверяю ему, и он, будучи молодым нападающим, нуждается в этой поддержке. У меня правда было это предчувствие, и такие вещи могу творить чудеса в плане уверенности в себе".



"У него был тяжелый период по известным всем причинам, а нападающих всегда судят по забитым голам, что порой слегка несправедливо, но если говорить о его характере и стремлении играть за этот клуб, то в этом отношении он всегда был безупречен. Можно было видеть, что он становится лучше каждый день, и я очень рад за него".



"Мне пришлось подвинуть Маунта на левый край прямо перед матчем из-за травмы Педро на разминке, но он справился. Он умен и может исполнять различные роли. Я рад за них обоих", — цитирует Лэмпарда официальный веб-сайт "Челси".