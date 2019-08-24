"Ливерпуль" обыграл "Арсенал" и стал единоличным лидером Премьер-Лиги

Мохамед Салах "Ливерпуль" остался единственной командой со 100-процентным результатом в этом сезоне Премьер-Лиги, победив "Арсенал" со счетом 3:1.

Наставник "красных" Юрген Клопп освежил центр поля своей команды с помощью Фабиньо и Джордана Хендерсона, которые заменили Джеймса Милнера и Алекса Окслейд-Чемберлена.

Впервые место в стартовом составе "канониров" получил Николя Пепе, заменив Александра Лакасетта. Гранит Джака появился вместо Риса Нелсона.

"Ливерпуль" начал матч первым номером, принявшись прессинговать соперника — мяч просто не держался у "Арсенала".

Однако "канониры" надежно оборонялись, а на 11-й минуте едва не открыли счет. Адриан неосмотрительно сыграл за пределами своей штрафной, подарив мяч Пьер-Эмерику Обамеянгу, но тот не попал по пустым воротам.

Отделавшись испугом, "красные" продолжили оказывать давление, но хоть сколько-нибудь серьезных моментов не создавали.

И хотя гости не владели инициативой, они играли острее — и значительная доля этой остроты исходила от Пепе, который отметился двумя хорошими ударами с дистанции, а также вышел один на один, но не смог пробить Адриана.

А на 41-й минуте счет был открыт. Это Жоэль Матип выиграл борьбу на втором этаже при подаче углового Трентом Александер-Арнольдом — 1:0.

Второй тайм начался с того, что Давид Луис схватил Мохамеда Салаха за футболку, и сам же пострадавший четко реализовал пенальти — 2:0.

Теперь "Арсеналу" уже не было смысла отсиживаться в обороне. "Канониры" попробовали атаковать, но на 59-й минуте нарвались на кинжальный прорыв Салаха по правому флангу. Уйдя от Луиса и Начо Монреаля, Мохамед поразил дальний угол ворот — 3:0.

Фактически игра была сделана. В дальнейшем "Ливерпуль" действовал легко и непринужденно и мог бы забить еще, если бы очень этого захотел, но предпочел не напрягаться.

У гостей особо ничего не получалось, но на 85-й минуте они были вознаграждены за старания. Вышедший на замену Лукас Торрейра подработал полученный от Обамеянга в штрафной мяч и поразил цель — 3:1.

"Арсенал" был весьма неплох при игре вторым номером, но когда пропустил, не смог найти плана Б. "Ливерпуль", возможно, слишком рано расслабился, однако преимущество в счете и запас прочности оказались слишком большими, чтобы соперник "красных" совершил камбэк.

"Ливерпуль" — "Арсенал". Отчет о матче


Метки Арсенал, Ливерпуль, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 24.08.2019 21:25

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Последние комментарии:




  1. bodom 24.08.2019 21:58 # bodom
    Лол, скаузерные дал6ое6ы реально думают что вейландум, и ыирмино и прочая хуета топы)) идите на xyй далбое6ы, анониров напоминаете

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  2. bezviz 24.08.2019 21:57 # bezviz
    Лузерка опять набирает обороты и делает огромную разницу в очках чтобы под самый конец красиво обосраться, уже пройденный этап)))

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  3. only--liverpool 24.08.2019 21:56 # only--liverpool
    https://www.youtube.com/watch?v=-mb0hbhFg5g

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  4. denkik 24.08.2019 21:55 # denkik
    Нормально, нормально. Тяжело так проигрывать, но есть и позитив, свои моменты имели, много забить не дали, два гола пропустили не с игры, об этом надо тоже задуматься, надрать Луису .опу за такой "цемент" в обороне и собирать команду дальше.

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  5. caxar 24.08.2019 21:55 # caxar
    Лестер закончит сезон в топ-6. Роджерс вернется заматеревшим в Титанпуль после Клоппа

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  6. serg34 24.08.2019 21:54 # serg34
    ИЗИ МРАЗИ YNWA

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  7. contrario 24.08.2019 21:51 # contrario
    "Александер-Арнолд сделал 9 ассистов в 10 последних домашних матчах"
    защитник, 20 лет. к 25 будет играть в полузащите.

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  8. sellman 24.08.2019 21:50 # sellman
    Братишки, какие прогнозы на конец сезона после 3-х неполных туров?

    Мой таков:

    1 - 2 — МС/ЛФК
    3 — ТТХ
    4-5 — Челси /Арсенал
    6 -7 — МЮ/ВВХ

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  9. only--liverpool 24.08.2019 21:50 # only--liverpool
    Россиянин убил 92-летнего ветерана ради денег на наркотики

    В Калуге задержан мужчина, подозреваемый в убийстве 92-летнего ветерана Великой Отечественной войны. Об этом сообщает Следственный комитет России (СКР) на своем сайте.

    Предполагаемым убийцей оказался 34-летний житель Малоярославца (Калужская область). По версии следствия, он является наркозависимым, а убийство совершил ради кражи денег.

    По данным СКР, погибший — Борис Игнатьев 1926 года рождения — был призван в армию в январе 1944 года и принимал участие в боевых действиях на территории Европы по январь 1945 года.

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  10. fowler9 24.08.2019 21:48 # fowler9
    Щерзод, щерзод, вот зе скор?))

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  11. skychnie-oboi 24.08.2019 21:48 # skychnie-oboi
    Лалана что то не о чем.Не вижу его роль в команде.
    Так типа выйти побегать для прикола и все.

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  12. melwood-lfc 24.08.2019 21:47 # melwood-lfc
    С победой
    YNWA ребят

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  13. caxar 24.08.2019 21:44 # caxar
    отличный день. Осталось девочку сладеньким покормить.

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  14. liverpool1892est 24.08.2019 21:44 # liverpool1892est
    У Безписи сегодня праздник,опять всю ночь долбится будет в гей-клубе "Стемфорд-Бридж"

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  15. stavluiordinar 24.08.2019 21:43 # stavluiordinar
    Месси бы сказал "Проиграть на Энфилде 3:1? это то о чем мы мечтаем!!!"

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  16. chelsea88 24.08.2019 21:41 # chelsea88
    Сильнее Арсенала на данный момент только МС и Ливер,с Тоттенхемом
    Источник: http://fapl.ru/posts/72964/?c=1#c6968451

    Ловите заднеприводного наркомана))

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  17. liverpool1892est 24.08.2019 21:41 # liverpool1892est
    Почему тупой Адриан не может нормально мяч вынести? В каждом матче косячит не по детски

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  18. chebrec 24.08.2019 21:40 # chebrec
    А че никто йунва не кричит

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  19. stavluiordinar 24.08.2019 21:40 # stavluiordinar
    Ливерпуль от матча к матчу набирает обороты! Супеееееерр!

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  20. naby-keita 24.08.2019 21:40 # naby-keita
    Клопп вырос в нереального топа в плане тактики. Игроки вместе с ним.
    Это очень радует.
    Эмери тоже сделал выводы и проиграл всего лишь 3-1.

    Пепе понравился, привыкнет к АПЛ, будет рвать на запчасти обороны слабых команд типа Челси, МЮ, Уотфорд.

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