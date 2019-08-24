"Ливерпуль" обыграл "Арсенал" и стал единоличным лидером Премьер-Лиги

"Ливерпуль" остался единственной командой со 100-процентным результатом в этом сезоне Премьер-Лиги, победив "Арсенал" со счетом 3:1.

Наставник "красных" Юрген Клопп освежил центр поля своей команды с помощью Фабиньо и Джордана Хендерсона, которые заменили Джеймса Милнера и Алекса Окслейд-Чемберлена.



Впервые место в стартовом составе "канониров" получил Николя Пепе, заменив Александра Лакасетта. Гранит Джака появился вместо Риса Нелсона.



"Ливерпуль" начал матч первым номером, принявшись прессинговать соперника — мяч просто не держался у "Арсенала".



Однако "канониры" надежно оборонялись, а на 11-й минуте едва не открыли счет. Адриан неосмотрительно сыграл за пределами своей штрафной, подарив мяч Пьер-Эмерику Обамеянгу, но тот не попал по пустым воротам.



Отделавшись испугом, "красные" продолжили оказывать давление, но хоть сколько-нибудь серьезных моментов не создавали.



И хотя гости не владели инициативой, они играли острее — и значительная доля этой остроты исходила от Пепе, который отметился двумя хорошими ударами с дистанции, а также вышел один на один, но не смог пробить Адриана.



А на 41-й минуте счет был открыт. Это Жоэль Матип выиграл борьбу на втором этаже при подаче углового Трентом Александер-Арнольдом — 1:0.



Второй тайм начался с того, что Давид Луис схватил Мохамеда Салаха за футболку, и сам же пострадавший четко реализовал пенальти — 2:0.



Теперь "Арсеналу" уже не было смысла отсиживаться в обороне. "Канониры" попробовали атаковать, но на 59-й минуте нарвались на кинжальный прорыв Салаха по правому флангу. Уйдя от Луиса и Начо Монреаля, Мохамед поразил дальний угол ворот — 3:0.



Фактически игра была сделана. В дальнейшем "Ливерпуль" действовал легко и непринужденно и мог бы забить еще, если бы очень этого захотел, но предпочел не напрягаться.



У гостей особо ничего не получалось, но на 85-й минуте они были вознаграждены за старания. Вышедший на замену Лукас Торрейра подработал полученный от Обамеянга в штрафной мяч и поразил цель — 3:1.



"Арсенал" был весьма неплох при игре вторым номером, но когда пропустил, не смог найти плана Б. "Ливерпуль", возможно, слишком рано расслабился, однако преимущество в счете и запас прочности оказались слишком большими, чтобы соперник "красных" совершил камбэк.



"Ливерпуль" — "Арсенал". Отчет о матче