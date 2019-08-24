"Ливерпуль" обыграл "Арсенал" и стал единоличным лидером Премьер-Лиги
"Ливерпуль" остался единственной командой со 100-процентным результатом в этом сезоне Премьер-Лиги, победив "Арсенал" со счетом 3:1.
Наставник "красных" Юрген Клопп освежил центр поля своей команды с помощью Фабиньо и Джордана Хендерсона, которые заменили Джеймса Милнера и Алекса Окслейд-Чемберлена.
Впервые место в стартовом составе "канониров" получил Николя Пепе, заменив Александра Лакасетта. Гранит Джака появился вместо Риса Нелсона.
"Ливерпуль" начал матч первым номером, принявшись прессинговать соперника — мяч просто не держался у "Арсенала".
Однако "канониры" надежно оборонялись, а на 11-й минуте едва не открыли счет. Адриан неосмотрительно сыграл за пределами своей штрафной, подарив мяч Пьер-Эмерику Обамеянгу, но тот не попал по пустым воротам.
Отделавшись испугом, "красные" продолжили оказывать давление, но хоть сколько-нибудь серьезных моментов не создавали.
И хотя гости не владели инициативой, они играли острее — и значительная доля этой остроты исходила от Пепе, который отметился двумя хорошими ударами с дистанции, а также вышел один на один, но не смог пробить Адриана.
А на 41-й минуте счет был открыт. Это Жоэль Матип выиграл борьбу на втором этаже при подаче углового Трентом Александер-Арнольдом — 1:0.
Второй тайм начался с того, что Давид Луис схватил Мохамеда Салаха за футболку, и сам же пострадавший четко реализовал пенальти — 2:0.
Теперь "Арсеналу" уже не было смысла отсиживаться в обороне. "Канониры" попробовали атаковать, но на 59-й минуте нарвались на кинжальный прорыв Салаха по правому флангу. Уйдя от Луиса и Начо Монреаля, Мохамед поразил дальний угол ворот — 3:0.
Фактически игра была сделана. В дальнейшем "Ливерпуль" действовал легко и непринужденно и мог бы забить еще, если бы очень этого захотел, но предпочел не напрягаться.
У гостей особо ничего не получалось, но на 85-й минуте они были вознаграждены за старания. Вышедший на замену Лукас Торрейра подработал полученный от Обамеянга в штрафной мяч и поразил цель — 3:1.
"Арсенал" был весьма неплох при игре вторым номером, но когда пропустил, не смог найти плана Б. "Ливерпуль", возможно, слишком рано расслабился, однако преимущество в счете и запас прочности оказались слишком большими, чтобы соперник "красных" совершил камбэк.
"Ливерпуль" — "Арсенал". Отчет о матче
24.08.2019 21:25
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Последние комментарии:
Лол, скаузерные дал6ое6ы реально думают что вейландум, и ыирмино и прочая хуета топы)) идите на xyй далбое6ы, анониров напоминаете
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Лузерка опять набирает обороты и делает огромную разницу в очках чтобы под самый конец красиво обосраться, уже пройденный этап)))
(ответить)
https://www.youtube.com/watch?v=-mb0hbhFg5g
(ответить)
Нормально, нормально. Тяжело так проигрывать, но есть и позитив, свои моменты имели, много забить не дали, два гола пропустили не с игры, об этом надо тоже задуматься, надрать Луису .опу за такой "цемент" в обороне и собирать команду дальше.
(ответить)
Лестер закончит сезон в топ-6. Роджерс вернется заматеревшим в Титанпуль после Клоппа
(ответить)
ИЗИ МРАЗИ YNWA
(ответить)
"Александер-Арнолд сделал 9 ассистов в 10 последних домашних матчах"
защитник, 20 лет. к 25 будет играть в полузащите.
(ответить)
Братишки, какие прогнозы на конец сезона после 3-х неполных туров?
Мой таков:
1 - 2 — МС/ЛФК
3 — ТТХ
4-5 — Челси /Арсенал
6 -7 — МЮ/ВВХ
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Россиянин убил 92-летнего ветерана ради денег на наркотики
В Калуге задержан мужчина, подозреваемый в убийстве 92-летнего ветерана Великой Отечественной войны. Об этом сообщает Следственный комитет России (СКР) на своем сайте.
Предполагаемым убийцей оказался 34-летний житель Малоярославца (Калужская область). По версии следствия, он является наркозависимым, а убийство совершил ради кражи денег.
По данным СКР, погибший — Борис Игнатьев 1926 года рождения — был призван в армию в январе 1944 года и принимал участие в боевых действиях на территории Европы по январь 1945 года.
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Щерзод, щерзод, вот зе скор?))
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Лалана что то не о чем.Не вижу его роль в команде.
Так типа выйти побегать для прикола и все.
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С победой
YNWA ребят
(ответить)
отличный день. Осталось девочку сладеньким покормить.
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У Безписи сегодня праздник,опять всю ночь долбится будет в гей-клубе "Стемфорд-Бридж"
(ответить)
Месси бы сказал "Проиграть на Энфилде 3:1? это то о чем мы мечтаем!!!"
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Сильнее Арсенала на данный момент только МС и Ливер,с Тоттенхемом
Источник: http://fapl.ru/posts/72964/?c=1#c6968451
Ловите заднеприводного наркомана))
(ответить)
Почему тупой Адриан не может нормально мяч вынести? В каждом матче косячит не по детски
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А че никто йунва не кричит
(ответить)
Ливерпуль от матча к матчу набирает обороты! Супеееееерр!
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Клопп вырос в нереального топа в плане тактики. Игроки вместе с ним.
Это очень радует.
Эмери тоже сделал выводы и проиграл всего лишь 3-1.
Пепе понравился, привыкнет к АПЛ, будет рвать на запчасти обороны слабых команд типа Челси, МЮ, Уотфорд.
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