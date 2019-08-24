Сульшер: "Недостаточно хорошо распоряжались своими моментами"

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер пожаловался на плохую реализацию своей команды после домашнего поражения 1:2 от "Кристал Пэлас".

Загубленный Маркусом Рэшфордом пенальти и решающий гол, пропущенный в компенсированное время, сделал это поражение максимально обидным для "красных дьяволов".



Сульшер не сильно переживает насчет второго за неделю промаха с 11-метровой отметки и гораздо больше обеспокоен тем, что атаки его команды не доводились до логического завершения.



"Они забили два, а мы забили только один. Мы просто недостаточно хорошо распоряжались своими моментами и позволили сопернику забить два легких гола. Думаю, мы взяли себя в руки во втором тайме — мы просто не могли направить мяч в цель. Мы доминировали в игре, но не контролировали ее".



"Мы должны были лучше провести заключительные пять минут. Сегодня мы временами плохо оборонялись, и это дорого стоило нам. Иногда ты просто не можешь найти этот конечный продукт, и именно это случилось с нами сегодня. Мы недостаточно напрягали их голкипера и за это поплатились".



"Два матча, два нереализованных пенальти. Порой такое случается в футболе. Я и сам промахивался. Забей мы их, это была бы другая история. Если мы продолжим выходить на эти позиции, у нас будут другие пенальти, и мы их забьем. Это просто был не наш день. Мы верим в наших пенальтистов", — цитирует Сульшера BBC.