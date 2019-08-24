Сульшер: "Недостаточно хорошо распоряжались своими моментами"

Маркус Рэшфорд и Оле Гуннар Сульшер Рулевой "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер пожаловался на плохую реализацию своей команды после домашнего поражения 1:2 от "Кристал Пэлас".

Загубленный Маркусом Рэшфордом пенальти и решающий гол, пропущенный в компенсированное время, сделал это поражение максимально обидным для "красных дьяволов".

Сульшер не сильно переживает насчет второго за неделю промаха с 11-метровой отметки и гораздо больше обеспокоен тем, что атаки его команды не доводились до логического завершения.

"Они забили два, а мы забили только один. Мы просто недостаточно хорошо распоряжались своими моментами и позволили сопернику забить два легких гола. Думаю, мы взяли себя в руки во втором тайме — мы просто не могли направить мяч в цель. Мы доминировали в игре, но не контролировали ее".

"Мы должны были лучше провести заключительные пять минут. Сегодня мы временами плохо оборонялись, и это дорого стоило нам. Иногда ты просто не можешь найти этот конечный продукт, и именно это случилось с нами сегодня. Мы недостаточно напрягали их голкипера и за это поплатились".

"Два матча, два нереализованных пенальти. Порой такое случается в футболе. Я и сам промахивался. Забей мы их, это была бы другая история. Если мы продолжим выходить на эти позиции, у нас будут другие пенальти, и мы их забьем. Это просто был не наш день. Мы верим в наших пенальтистов", — цитирует Сульшера BBC.


Метки Кристал Пэлас, Манчестер Юнайтед, Премьер-Лига, Сульшер

Автор mihajlo   

Дата 24.08.2019 20:00

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Последние комментарии:




  1. naby-keita 24.08.2019 21:48 # naby-keita
    Так убери этих кривоногих исполнителей. Ах да забыл, что других игроков нет у вас.
    Аххаахха
    Самый богатый клуб в мире, а усилить игру некем)))

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  2. stavluiordinar 24.08.2019 21:26 # stavluiordinar
    наверно штаб и его свита сделала глубокий анализ и вынесли вердикт - "Недостаточно хорошо распоряжались своими моментами". А мы то все ломаем головы в чем же дело(

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  3. fc-oil 24.08.2019 20:58 # fc-oil
    Просто физрук у руля. Зимой выкинут

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  4. skychnie-oboi 24.08.2019 20:24 # skychnie-oboi
    The fizruk.

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  5. l-freeman 24.08.2019 20:21 # l-freeman
    Без идейный прямолинейный еб.лан
    Привык играть на контратаках, а с позиции силы игру поставить не может
    Но это только начало, очень много похожих матчей впереди, и бл.дь будут п.издеть что у команды перестройка, какая нахер перестройка? Янг как навешал так и навешает, трешфорд как тупил не зная что с мячом делать так и продолжает тупить, лингард как был нулем так нулем и остался, где бл.ядский прогресс? Команда деградирует полным ходом, с.ука, ну кто бл.ядь тянул за уши того вудворда подписать этого физрука? Ну что за еманарот, тошно б.лядь

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  6. lambert757 24.08.2019 20:17 # lambert757
    Бесхарактерные мешки, хватит оправдываться. Играли Хренова. Да вы их вдевятером должны обыгрывать.

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  7. mancunia-planet 24.08.2019 20:07 # mancunia-planet
    а пенальти нахуй, это че за непруха

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  8. mancunia-planet 24.08.2019 20:05 # mancunia-planet
    удачи

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