Сульшер: "Недостаточно хорошо распоряжались своими моментами"
Рулевой "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер пожаловался на плохую реализацию своей команды после домашнего поражения 1:2 от "Кристал Пэлас".
Загубленный Маркусом Рэшфордом пенальти и решающий гол, пропущенный в компенсированное время, сделал это поражение максимально обидным для "красных дьяволов".
Сульшер не сильно переживает насчет второго за неделю промаха с 11-метровой отметки и гораздо больше обеспокоен тем, что атаки его команды не доводились до логического завершения.
"Они забили два, а мы забили только один. Мы просто недостаточно хорошо распоряжались своими моментами и позволили сопернику забить два легких гола. Думаю, мы взяли себя в руки во втором тайме — мы просто не могли направить мяч в цель. Мы доминировали в игре, но не контролировали ее".
"Мы должны были лучше провести заключительные пять минут. Сегодня мы временами плохо оборонялись, и это дорого стоило нам. Иногда ты просто не можешь найти этот конечный продукт, и именно это случилось с нами сегодня. Мы недостаточно напрягали их голкипера и за это поплатились".
"Два матча, два нереализованных пенальти. Порой такое случается в футболе. Я и сам промахивался. Забей мы их, это была бы другая история. Если мы продолжим выходить на эти позиции, у нас будут другие пенальти, и мы их забьем. Это просто был не наш день. Мы верим в наших пенальтистов", — цитирует Сульшера BBC.
24.08.2019 20:00
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Последние комментарии:
Так убери этих кривоногих исполнителей. Ах да забыл, что других игроков нет у вас.
Аххаахха
Самый богатый клуб в мире, а усилить игру некем)))
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наверно штаб и его свита сделала глубокий анализ и вынесли вердикт - "Недостаточно хорошо распоряжались своими моментами". А мы то все ломаем головы в чем же дело(
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Просто физрук у руля. Зимой выкинут
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The fizruk.
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Без идейный прямолинейный еб.лан
Привык играть на контратаках, а с позиции силы игру поставить не может
Но это только начало, очень много похожих матчей впереди, и бл.дь будут п.издеть что у команды перестройка, какая нахер перестройка? Янг как навешал так и навешает, трешфорд как тупил не зная что с мячом делать так и продолжает тупить, лингард как был нулем так нулем и остался, где бл.ядский прогресс? Команда деградирует полным ходом, с.ука, ну кто бл.ядь тянул за уши того вудворда подписать этого физрука? Ну что за еманарот, тошно б.лядь
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Бесхарактерные мешки, хватит оправдываться. Играли Хренова. Да вы их вдевятером должны обыгрывать.
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а пенальти нахуй, это че за непруха
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удачи
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