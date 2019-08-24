"Юнайтед" проиграл дома "Пэлас"

"Манчестер Юнайтед" потерпел свое первое поражение в этом сезоне, неожиданно проиграв дома "Кристал Пэлас" со счетом 1:2.

Главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер выпустил тех же 11 игроков, что и на ничейный матч против "Вулверхэмптона".



Новыми лицами в старте "орлов" стали Гари Кэхилл, Шейху Куяте, Джордан Айю и Джеффри Шлюпп, заменив Скотта Данна, Макса Майера, Андроса Таунсенда и Кристиана Бентеке.



В начале матча хозяева безраздельно владели мячом, но первый опасный момент создали только на 10-й минуте, когда Маркус Рэшфорд мог выходить один на один, однако потерял равновесие без контакта с соперником.



На 17-й минуте мог отличиться Даниэль Джеймс, но защитник заблокировал его удар со считанных метров после прострела вдоль ворот.



Забегая вперед, других по-настоящему опасных моментов "Юнайтед" до перерыва не создал и даже ни разу не пробил в створ. "Дьяволы" атаковали безыдейно и неторопливо, не напрягая своего соперника.



А вот "Пэлас" своим шансом воспользовался. На 32-й минуте Шлюпп сделал скидку головой после длинной передачи от голкипера, организовав выход один на один для Джордана Айю. Ганец послал мяч в ворота мимо Давида Де Хеа — 0:1.



Во втором тайме хозяева определенно увеличили давление, однако "орлы" окопались у своих ворот, совсем перестав атаковать и фолами срывая комбинации "Юнайтед".



На 69-й минуте Скотт Мактоминей нарвался на фол в чужой штрафной, однако Рэшфорд не смог реализовать назначенный пенальти, пробив в штангу.



После осечки Рэшфорда "дьяволы" принялись атаковать еще усерднее, даже с некоторым остервенением, однако "Пэлас" раз за разом отбивался.



На 86-й минуте хозяева завели мяч в штрафную на Джеймса, немногим ранее получившего желтую карточку за симуляцию, а Даниэль нанес прекрасный обводящий удар — 1:1.



"Юнайтед" этого было мало, поэтому подопечные Сульшера помчались за победой, и это оказалось роковой ошибкой. Уже в компенсированное время "орлы" провели контратаку, в завершении которой Патрик Ван Анхольт подхватил мяч в штрафной от Уилфрида Захи и поразил ближний угол ворот Де Хеа — 1:2.



"Кристал Пэлас" реализовал практически все свои моменты, одновременно продемонстрировав умение обороняться и мешать сопернику играть в свою игру. А нереализованный Рэшфордом пенальти говорит, что и удача в этот день была на стороне "орлов".



"Манчестер Юнайтед" — "Кристал Пэлас". Отчет о матче