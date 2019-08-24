"Юнайтед" проиграл дома "Пэлас"

Маркус Рэшфорд "Манчестер Юнайтед" потерпел свое первое поражение в этом сезоне, неожиданно проиграв дома "Кристал Пэлас" со счетом 1:2.

Главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер выпустил тех же 11 игроков, что и на ничейный матч против "Вулверхэмптона".

Новыми лицами в старте "орлов" стали Гари Кэхилл, Шейху Куяте, Джордан Айю и Джеффри Шлюпп, заменив Скотта Данна, Макса Майера, Андроса Таунсенда и Кристиана Бентеке.

В начале матча хозяева безраздельно владели мячом, но первый опасный момент создали только на 10-й минуте, когда Маркус Рэшфорд мог выходить один на один, однако потерял равновесие без контакта с соперником.

На 17-й минуте мог отличиться Даниэль Джеймс, но защитник заблокировал его удар со считанных метров после прострела вдоль ворот.

Забегая вперед, других по-настоящему опасных моментов "Юнайтед" до перерыва не создал и даже ни разу не пробил в створ. "Дьяволы" атаковали безыдейно и неторопливо, не напрягая своего соперника.

А вот "Пэлас" своим шансом воспользовался. На 32-й минуте Шлюпп сделал скидку головой после длинной передачи от голкипера, организовав выход один на один для Джордана Айю. Ганец послал мяч в ворота мимо Давида Де Хеа — 0:1.

Во втором тайме хозяева определенно увеличили давление, однако "орлы" окопались у своих ворот, совсем перестав атаковать и фолами срывая комбинации "Юнайтед".

На 69-й минуте Скотт Мактоминей нарвался на фол в чужой штрафной, однако Рэшфорд не смог реализовать назначенный пенальти, пробив в штангу.

После осечки Рэшфорда "дьяволы" принялись атаковать еще усерднее, даже с некоторым остервенением, однако "Пэлас" раз за разом отбивался.

На 86-й минуте хозяева завели мяч в штрафную на Джеймса, немногим ранее получившего желтую карточку за симуляцию, а Даниэль нанес прекрасный обводящий удар — 1:1.

"Юнайтед" этого было мало, поэтому подопечные Сульшера помчались за победой, и это оказалось роковой ошибкой. Уже в компенсированное время "орлы" провели контратаку, в завершении которой Патрик Ван Анхольт подхватил мяч в штрафной от Уилфрида Захи и поразил ближний угол ворот Де Хеа — 1:2.

"Кристал Пэлас" реализовал практически все свои моменты, одновременно продемонстрировав умение обороняться и мешать сопернику играть в свою игру. А нереализованный Рэшфордом пенальти говорит, что и удача в этот день была на стороне "орлов".

"Манчестер Юнайтед" — "Кристал Пэлас". Отчет о матче


Метки Кристал Пэлас, Манчестер Юнайтед, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 24.08.2019 19:00

Количество просмотров Просмотров: 3248

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Последние комментарии:




  1. thegodfather 24.08.2019 19:51 # thegodfather
    себальос дно. Ничего не изменилось после прошлого матча.

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  2. slash-lfc 24.08.2019 19:51 # slash-lfc
    Себа норм разрядил обстановку))

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  3. thegodfather 24.08.2019 19:50 # thegodfather
    даа....щас уже не то время
    а я помню как арс приехал к ливеру в гости и словил 4 за 20 минут, а потом приехал к челси и словил 6, еехех

    щас уже на равных с зеропуком борятся

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  4. lampard78 24.08.2019 19:47 # lampard78
    Вейналдум что-то какой-то потерянный.

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  5. bezviz 24.08.2019 19:47 # bezviz
    Лузерка играет как говно, просто найсик наблюдать за началом спада помойки, так ничего серьезного не добившейся в свой пик))

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  6. thegodfather 24.08.2019 19:45 # thegodfather
    пеп околотопчик

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  7. skychnie-oboi 24.08.2019 19:45 # skychnie-oboi
    У Вейна один брак.Как слоупок мяч теряет.

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  8. thegodfather 24.08.2019 19:43 # thegodfather
    Ливер арс... Ну тут ничья. 2 равных тимы.

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  9. reams 24.08.2019 19:42 # reams
    как же унижают портовых, просто лол
    должны были забивать

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  10. skychnie-oboi 24.08.2019 19:42 # skychnie-oboi
    Адриан конечно шлак.

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  11. ry-l 24.08.2019 19:42 # ry-l
    Узнаю старый добрый залуппуль с клоуном на воротах

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  12. dom1no 24.08.2019 19:42 # dom1no
    адриан конечно фантастический далбаёб

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  13. electric 24.08.2019 19:42 # electric
    адриан стебется

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  14. slash-lfc 24.08.2019 19:42 # slash-lfc
    Адриан конечно пожар на ближ три недели.

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  15. slash-lfc 24.08.2019 19:41 # slash-lfc
    Ебать они убивают прессингом ))

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  16. electric 24.08.2019 19:38 # electric
    Не не не. Вы чё? Арсенал чемпион!

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  17. reams 24.08.2019 19:35 # reams
    эх, сча бы Ёзиля выпустить на поле, видно уже, что его сильно не хватает

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  18. chebrec 24.08.2019 19:32 # chebrec
    Это все глоры портовни парчу 30 лет наводят на мушных

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  19. slash-lfc 24.08.2019 19:32 # slash-lfc
    Какая ж у гг пи3датая форма в этом сезоне, все три.

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  20. kukuruzzo 24.08.2019 19:31 # kukuruzzo
    Поебёмся

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