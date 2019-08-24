"Юнайтед" проиграл дома "Пэлас"
"Манчестер Юнайтед" потерпел свое первое поражение в этом сезоне, неожиданно проиграв дома "Кристал Пэлас" со счетом 1:2.
Главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер выпустил тех же 11 игроков, что и на ничейный матч против "Вулверхэмптона".
Новыми лицами в старте "орлов" стали Гари Кэхилл, Шейху Куяте, Джордан Айю и Джеффри Шлюпп, заменив Скотта Данна, Макса Майера, Андроса Таунсенда и Кристиана Бентеке.
В начале матча хозяева безраздельно владели мячом, но первый опасный момент создали только на 10-й минуте, когда Маркус Рэшфорд мог выходить один на один, однако потерял равновесие без контакта с соперником.
На 17-й минуте мог отличиться Даниэль Джеймс, но защитник заблокировал его удар со считанных метров после прострела вдоль ворот.
Забегая вперед, других по-настоящему опасных моментов "Юнайтед" до перерыва не создал и даже ни разу не пробил в створ. "Дьяволы" атаковали безыдейно и неторопливо, не напрягая своего соперника.
А вот "Пэлас" своим шансом воспользовался. На 32-й минуте Шлюпп сделал скидку головой после длинной передачи от голкипера, организовав выход один на один для Джордана Айю. Ганец послал мяч в ворота мимо Давида Де Хеа — 0:1.
Во втором тайме хозяева определенно увеличили давление, однако "орлы" окопались у своих ворот, совсем перестав атаковать и фолами срывая комбинации "Юнайтед".
На 69-й минуте Скотт Мактоминей нарвался на фол в чужой штрафной, однако Рэшфорд не смог реализовать назначенный пенальти, пробив в штангу.
После осечки Рэшфорда "дьяволы" принялись атаковать еще усерднее, даже с некоторым остервенением, однако "Пэлас" раз за разом отбивался.
На 86-й минуте хозяева завели мяч в штрафную на Джеймса, немногим ранее получившего желтую карточку за симуляцию, а Даниэль нанес прекрасный обводящий удар — 1:1.
"Юнайтед" этого было мало, поэтому подопечные Сульшера помчались за победой, и это оказалось роковой ошибкой. Уже в компенсированное время "орлы" провели контратаку, в завершении которой Патрик Ван Анхольт подхватил мяч в штрафной от Уилфрида Захи и поразил ближний угол ворот Де Хеа — 1:2.
"Кристал Пэлас" реализовал практически все свои моменты, одновременно продемонстрировав умение обороняться и мешать сопернику играть в свою игру. А нереализованный Рэшфордом пенальти говорит, что и удача в этот день была на стороне "орлов".
"Манчестер Юнайтед" — "Кристал Пэлас". Отчет о матче
24.08.2019 19:00
Просмотров: 3248
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
себальос дно. Ничего не изменилось после прошлого матча.
(ответить)
Себа норм разрядил обстановку))
(ответить)
даа....щас уже не то время
а я помню как арс приехал к ливеру в гости и словил 4 за 20 минут, а потом приехал к челси и словил 6, еехех
щас уже на равных с зеропуком борятся
(ответить)
Вейналдум что-то какой-то потерянный.
(ответить)
Лузерка играет как говно, просто найсик наблюдать за началом спада помойки, так ничего серьезного не добившейся в свой пик))
(ответить)
пеп околотопчик
(ответить)
У Вейна один брак.Как слоупок мяч теряет.
(ответить)
Ливер арс... Ну тут ничья. 2 равных тимы.
(ответить)
как же унижают портовых, просто лол
должны были забивать
(ответить)
Адриан конечно шлак.
(ответить)
Узнаю старый добрый залуппуль с клоуном на воротах
(ответить)
адриан конечно фантастический далбаёб
(ответить)
адриан стебется
(ответить)
Адриан конечно пожар на ближ три недели.
(ответить)
Ебать они убивают прессингом ))
(ответить)
Не не не. Вы чё? Арсенал чемпион!
(ответить)
эх, сча бы Ёзиля выпустить на поле, видно уже, что его сильно не хватает
(ответить)
Это все глоры портовни парчу 30 лет наводят на мушных
(ответить)
Какая ж у гг пи3датая форма в этом сезоне, все три.
(ответить)
Поебёмся
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий