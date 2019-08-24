Абрахэм: "Всегда мечтал забивать за "Челси"

Тэмми Абрахэм Нападающий "Челси" Тэмми Абрахэм признался, что исполнил свою мечту, открыв счет своим голам за родной клуб в Премьер-Лиге.

В субботу 21-летний англичанин отметился дублем против "Норвича", и это были очень важные два гола для него лично и для команды, которая отпраздновала свою первую победу при Фрэнке Лэмпарде.

"Это нечто, о чем я всегда мечтал: забивать за свой клуб, который ты поддерживаешь с детства. Я всегда хотел попасть в первую команду и начать забивать голы. Я просто счастлив, что смог помочь своей команде".

"Я бы не сказал, что мы испытали облегчение, однако мы знали, что должны победить. Первые два матча сезона были очень тяжелыми. Мы приехали сюда, зная, что нам нужны три очка", — цитирует Абрахэма BBC.


Метки Абрахэм, Норвич, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 24.08.2019 18:15

Количество просмотров Просмотров: 954

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. chebrec 24.08.2019 19:35 # chebrec
    Похвально похвально

    (ответить)

  2. stavluiordinar 24.08.2019 19:22 # stavluiordinar
    Парень хорош тем что не боится брать на себя игру, и знает себе цену. Воспитаник знал как его родному клубу нужны были эти очки. Умничка следим дальше.

    (ответить)

  3. klementino 24.08.2019 18:52 # klementino
    Король

    (ответить)

  4. skychnie-oboi 24.08.2019 18:34 # skychnie-oboi
    С суперкубком УЕФА тебя братишка.

    (ответить)

  5. krutoykanonir 24.08.2019 18:17 # krutoykanonir
    Очень хороший футболист, большой талант

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: