Абрахэм: "Всегда мечтал забивать за "Челси"

Нападающий "Челси" Тэмми Абрахэм признался, что исполнил свою мечту, открыв счет своим голам за родной клуб в Премьер-Лиге.

В субботу 21-летний англичанин отметился дублем против "Норвича", и это были очень важные два гола для него лично и для команды, которая отпраздновала свою первую победу при Фрэнке Лэмпарде.



"Это нечто, о чем я всегда мечтал: забивать за свой клуб, который ты поддерживаешь с детства. Я всегда хотел попасть в первую команду и начать забивать голы. Я просто счастлив, что смог помочь своей команде".



"Я бы не сказал, что мы испытали облегчение, однако мы знали, что должны победить. Первые два матча сезона были очень тяжелыми. Мы приехали сюда, зная, что нам нужны три очка", — цитирует Абрахэма BBC.