"Юнайтед" и "Интер" возобновят переговоры по Санчесу

"Манчестер Юнайтед" и "Интер" возобновят переговоры насчет нападающего Алексиса Санчеса в понедельник.

Как сообщает The Guardian, клуб с "Олд Траффорд" готов отпустить Санчеса в аренду, однако сделка зависит от того, какую пропорцию от зарплаты 30-летнего чилийца согласится платить "Интер".



В данный момент "красные дьяволы" хотят, чтобы "Интер" взял на себя около 6 миллионов евро (5.5 млн. фунтов) из зарплаты Санчеса, которая в годовом выражении превышает 20 млн. евро. Итальянский клуб пока готов раскошелиться лишь на 3 млн. евро.



По информации авторитетного издания, стороны надеются преодолеть существующие разногласия на предстоящей неделе. Ожидается, что Алексис уедет в Милан, только если кто-либо из молодых нападающих "Юнайтед" не получит травму.