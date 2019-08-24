"Челси" одержал первую победу при Лэмпарде
"Челси" одержал свою первую победу при Фрэнку Лэмпарде в качестве главного тренера, обыграв на выезде "Норвич" со счетом 2:3.
Стартовый состав "канареек" не изменился относительно победы 3:1 над "Ньюкаслом" в прошлый уикенд.
У "синих" изначально было запланированы два изменения — вместо Нголо Канте и Оливье Жиру появились Матео Ковачич и Тэмми Абрахэм. Но на разминке травму получил Педро, чье место в старте в срочном порядке занял Росс Баркли.
Команды начали матч без раскачки, и уже на третьей минуте Абрахэм пробил в касание из пределов штрафной после передачи Сесара Аспиликуэты с правого фланга — 0:1.
Ответ хозяев последовал незамедлительно. Оказавшись с мячом на левом краю штрафной площади, Теему Пукки прострелил к ближней штанге, где Тодд Кантуэлл опередил Баркли и послал мяч между ног Кепы Аррисабалаги — 1:1.
Гол "Норвича" стал неожиданностью для гостей, которые на некоторое время были выведены из равновесия, но постепенно все же вернули себе инициативу и принялись атаковать.
Уже на 17-й минуте Маунт подхватил мяч на краю штрафной, на высокой скорости сместился мимо нескольких защитников и пробил без шансов для голкипера — 1:2.
Поведя в счете, "Челси" почувствовал себя еще увереннее, а на 25-й минуте Андреас Кристенсен едва не забил третий гол своей команды — Тим Крул отразил удар датчанина головой в упор.
Ничего не предвещало беды для "синих", но на исходе получаса игрового времени "канарейки" снова сравняли счет. Открывшись на правом краю штрафной, Пукки сильным ударом пробил Кепу с острого угла — 2:2.
А спустя четыре минуты Кепа совершил два сейва подряд, не позволив "Норвичу" выйти вперед. В остатке тайма шла вполне равная игра.
С началом второго тайма "Челси" заиграл в полную силу, и гол Абрахэма на 68-й минуте стал абсолютно закономерным. Получив мяч из центрального круга, Тэмми продвинулся вперед и пробил низом с подступов к штрафной — 2:3.
На 72-й минуте "канарейки" едва в третий раз не восстановили равновесие в счете, однако удар Бена Годфри головой на себя приняла перекладина.
Концовка матча была отмечена отмененным системой VAR голом Курта Зума. Счет уже не изменился.
"Норвич" был очень хорош и в первом тайме играл с "Челси" на равных. После перерыва "синие" хоть и владели заметным преимуществом, но все равно могли остаться без победы — перекладина сохранила три очка за командой Фрэнка Лэмпарда.
"Норвич" — "Челси". Отчет о матче
24.08.2019 16:30
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дельфин вместо картмана
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Ахахах,вот это физрук у МЮ, потратил целое состояние в ТО а игра как была го.вном так и осталась :D :D
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Гgunars света звезда минета
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Смотря на игру Лингарда понимаю почему botan1k перестал болеть за этих идиотов.
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Типикал шведская привозила
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Вкахах
Жирное чмо из-за своего веса не смогло искусственный офсайд запилить в очевидном моменте
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Бля ну чисто Эвертон, просто чистый Эвертон вчера. Просто донышко.
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Линделеол
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Маунт пздат как Коутинью играет
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на бутылочку ситро
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Пзд ору
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Голясо)))))
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Маунт это будущая мегазвезда!!! Суперигрок,после этого сезона больше 100 млн будет стоить
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Если в вашей команде Лингард играет атакующего полузащитника - то у вас проблемы. Бля, замените это полено.
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Сиротский Бруклин должен быть пушкой
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мда, чолче еще когда-то с фабрикасом можно было назвать середняком
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КП чет по ногам как по бульвару, ток тычки и пинки.
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дырявый манчестер сегодня отсосет
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Почему онли--зеропук пишет капслоком? Ответ очевиден, его из под шконки не видно.
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Почему мать Вагифа достойная женщина?
Потому что я её РОТ ЕБАЛ
Ехехехехехехехех
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