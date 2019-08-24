"Челси" одержал первую победу при Лэмпарде

Тэмми Абрахэм и Мейсон Маунт "Челси" одержал свою первую победу при Фрэнку Лэмпарде в качестве главного тренера, обыграв на выезде "Норвич" со счетом 2:3.

Стартовый состав "канареек" не изменился относительно победы 3:1 над "Ньюкаслом" в прошлый уикенд.

У "синих" изначально было запланированы два изменения — вместо Нголо Канте и Оливье Жиру появились Матео Ковачич и Тэмми Абрахэм. Но на разминке травму получил Педро, чье место в старте в срочном порядке занял Росс Баркли.

Команды начали матч без раскачки, и уже на третьей минуте Абрахэм пробил в касание из пределов штрафной после передачи Сесара Аспиликуэты с правого фланга — 0:1.

Ответ хозяев последовал незамедлительно. Оказавшись с мячом на левом краю штрафной площади, Теему Пукки прострелил к ближней штанге, где Тодд Кантуэлл опередил Баркли и послал мяч между ног Кепы Аррисабалаги — 1:1.

Гол "Норвича" стал неожиданностью для гостей, которые на некоторое время были выведены из равновесия, но постепенно все же вернули себе инициативу и принялись атаковать.

Уже на 17-й минуте Маунт подхватил мяч на краю штрафной, на высокой скорости сместился мимо нескольких защитников и пробил без шансов для голкипера — 1:2.

Поведя в счете, "Челси" почувствовал себя еще увереннее, а на 25-й минуте Андреас Кристенсен едва не забил третий гол своей команды — Тим Крул отразил удар датчанина головой в упор.

Ничего не предвещало беды для "синих", но на исходе получаса игрового времени "канарейки" снова сравняли счет. Открывшись на правом краю штрафной, Пукки сильным ударом пробил Кепу с острого угла — 2:2.

А спустя четыре минуты Кепа совершил два сейва подряд, не позволив "Норвичу" выйти вперед. В остатке тайма шла вполне равная игра.

С началом второго тайма "Челси" заиграл в полную силу, и гол Абрахэма на 68-й минуте стал абсолютно закономерным. Получив мяч из центрального круга, Тэмми продвинулся вперед и пробил низом с подступов к штрафной — 2:3.

На 72-й минуте "канарейки" едва в третий раз не восстановили равновесие в счете, однако удар Бена Годфри головой на себя приняла перекладина.

Концовка матча была отмечена отмененным системой VAR голом Курта Зума. Счет уже не изменился.

"Норвич" был очень хорош и в первом тайме играл с "Челси" на равных. После перерыва "синие" хоть и владели заметным преимуществом, но все равно могли остаться без победы — перекладина сохранила три очка за командой Фрэнка Лэмпарда.

"Норвич" — "Челси". Отчет о матче


Метки Норвич, обзор матча, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 24.08.2019 16:30

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  1. kukuruzzo 24.08.2019 17:35 # kukuruzzo
    дельфин вместо картмана

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  2. cristean2 24.08.2019 17:35 # cristean2
    Ахахах,вот это физрук у МЮ, потратил целое состояние в ТО а игра как была го.вном так и осталась :D :D

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  3. mototroller 24.08.2019 17:34 # mototroller
    Гgunars света звезда минета

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  4. anabanana94 24.08.2019 17:34 # anabanana94
    Смотря на игру Лингарда понимаю почему botan1k перестал болеть за этих идиотов.

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  5. maxvel 24.08.2019 17:34 # maxvel
    Типикал шведская привозила

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  6. melwood-lfc 24.08.2019 17:34 # melwood-lfc
    Вкахах
    Жирное чмо из-за своего веса не смогло искусственный офсайд запилить в очевидном моменте

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  7. imf-tau 24.08.2019 17:34 # imf-tau
    Бля ну чисто Эвертон, просто чистый Эвертон вчера. Просто донышко.

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  8. caxar 24.08.2019 17:34 # caxar
    Линделеол

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  9. shymkentski 24.08.2019 17:34 # shymkentski
    Маунт пздат как Коутинью играет

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  10. kukuruzzo 24.08.2019 17:33 # kukuruzzo
    на бутылочку ситро

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  11. mikkiynwa 24.08.2019 17:33 # mikkiynwa
    Пзд ору

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  12. electric 24.08.2019 17:33 # electric
    Голясо)))))

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  13. liverpool1892est 24.08.2019 17:29 # liverpool1892est
    Маунт это будущая мегазвезда!!! Суперигрок,после этого сезона больше 100 млн будет стоить

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  14. imf-tau 24.08.2019 17:28 # imf-tau
    Если в вашей команде Лингард играет атакующего полузащитника - то у вас проблемы. Бля, замените это полено.

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  15. melwood-lfc 24.08.2019 17:26 # melwood-lfc
    Сиротский Бруклин должен быть пушкой

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  16. lexa-arsenal 24.08.2019 17:22 # lexa-arsenal
    мда, чолче еще когда-то с фабрикасом можно было назвать середняком

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  17. imf-tau 24.08.2019 17:20 # imf-tau
    КП чет по ногам как по бульвару, ток тычки и пинки.

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  18. lexa-arsenal 24.08.2019 17:16 # lexa-arsenal
    дырявый манчестер сегодня отсосет

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  19. anabanana94 24.08.2019 17:14 # anabanana94
    Почему онли--зеропук пишет капслоком? Ответ очевиден, его из под шконки не видно.

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  20. only--liverpool 24.08.2019 17:11 # only--liverpool
    Почему мать Вагифа достойная женщина?
    Потому что я её РОТ ЕБАЛ
    Ехехехехехехехех

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