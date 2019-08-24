"Челси" одержал первую победу при Лэмпарде

"Челси" одержал свою первую победу при Фрэнку Лэмпарде в качестве главного тренера, обыграв на выезде "Норвич" со счетом 2:3.

Стартовый состав "канареек" не изменился относительно победы 3:1 над "Ньюкаслом" в прошлый уикенд.



У "синих" изначально было запланированы два изменения — вместо Нголо Канте и Оливье Жиру появились Матео Ковачич и Тэмми Абрахэм. Но на разминке травму получил Педро, чье место в старте в срочном порядке занял Росс Баркли.



Команды начали матч без раскачки, и уже на третьей минуте Абрахэм пробил в касание из пределов штрафной после передачи Сесара Аспиликуэты с правого фланга — 0:1.



Ответ хозяев последовал незамедлительно. Оказавшись с мячом на левом краю штрафной площади, Теему Пукки прострелил к ближней штанге, где Тодд Кантуэлл опередил Баркли и послал мяч между ног Кепы Аррисабалаги — 1:1.



Гол "Норвича" стал неожиданностью для гостей, которые на некоторое время были выведены из равновесия, но постепенно все же вернули себе инициативу и принялись атаковать.



Уже на 17-й минуте Маунт подхватил мяч на краю штрафной, на высокой скорости сместился мимо нескольких защитников и пробил без шансов для голкипера — 1:2.



Поведя в счете, "Челси" почувствовал себя еще увереннее, а на 25-й минуте Андреас Кристенсен едва не забил третий гол своей команды — Тим Крул отразил удар датчанина головой в упор.



Ничего не предвещало беды для "синих", но на исходе получаса игрового времени "канарейки" снова сравняли счет. Открывшись на правом краю штрафной, Пукки сильным ударом пробил Кепу с острого угла — 2:2.



А спустя четыре минуты Кепа совершил два сейва подряд, не позволив "Норвичу" выйти вперед. В остатке тайма шла вполне равная игра.



С началом второго тайма "Челси" заиграл в полную силу, и гол Абрахэма на 68-й минуте стал абсолютно закономерным. Получив мяч из центрального круга, Тэмми продвинулся вперед и пробил низом с подступов к штрафной — 2:3.



На 72-й минуте "канарейки" едва в третий раз не восстановили равновесие в счете, однако удар Бена Годфри головой на себя приняла перекладина.



Концовка матча была отмечена отмененным системой VAR голом Курта Зума. Счет уже не изменился.



"Норвич" был очень хорош и в первом тайме играл с "Челси" на равных. После перерыва "синие" хоть и владели заметным преимуществом, но все равно могли остаться без победы — перекладина сохранила три очка за командой Фрэнка Лэмпарда.



"Норвич" — "Челси". Отчет о матче