Начо Монреаль направляется в "Реал Сосьедад"
Левый защитник "Арсенала" Начо Монреаль близок к переходу в "Реал Сосьедад".
Монреаль выступает за "канониров" после своего перехода из "Малаги" в 2013, благодаря своей скромности и работоспособности став одним из любимчиков фанатов.
Однако сейчас испанцу уже 33 года, а "Арсенал" ранее этим летом приобрел Кирана Тирни из "Селтика" за 25 миллионов фунтов.
Кроме того, действующий контракт Монреаля истекает следующим летом, и это еще один повод для "канониров" продать ветерана.
По информации Marca, "Реал" уже согласовал небольшую компенсацию с "Арсеналом" за Монреаля, а также договорился с самим Начо о двухлетнем контракте. Вскоре сделка должна быть подтверждена официально.
24.08.2019 16:00
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Последние комментарии:
Настоящий трудяга,удачи во всем тебе,бро)
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жаль конечно, лучшего в свое время ЛЗ АПЛ продали за 2 млн, мде
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Спасибо Начо за все, за стабильность, скромность и гол в ворота МЮ. Удачи, мы не забудем.
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Зачем продавать стабильного защитника, по ходу сезона, да ещё и за шапку сухарей? Понимаю, если бы маячила возможность заработать на этом хотя бы 8-10 млн., но за 2-3 млн. он бы нам и самим пригодился, учитывая нашу загруженность и его способность сыграть в центре защиты! Тирни, Холдинг и Беллерин ещё до конца не поправились, и большой вопрос надолго ли поправятся и в ка ой форме будут!
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играть кто будет интересно)
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Настоящий боец,который уходит из клуба с высоко поднятой головой,в отличии от крысы Косьелни
Удачи
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Игрок уровня Сосьедада перешел в Сосьедад
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