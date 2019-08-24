Начо Монреаль направляется в "Реал Сосьедад"

Начо Монреаль Левый защитник "Арсенала" Начо Монреаль близок к переходу в "Реал Сосьедад".

Монреаль выступает за "канониров" после своего перехода из "Малаги" в 2013, благодаря своей скромности и работоспособности став одним из любимчиков фанатов.

Однако сейчас испанцу уже 33 года, а "Арсенал" ранее этим летом приобрел Кирана Тирни из "Селтика" за 25 миллионов фунтов.

Кроме того, действующий контракт Монреаля истекает следующим летом, и это еще один повод для "канониров" продать ветерана.

По информации Marca, "Реал" уже согласовал небольшую компенсацию с "Арсеналом" за Монреаля, а также договорился с самим Начо о двухлетнем контракте. Вскоре сделка должна быть подтверждена официально.


Метки Арсенал, Монреаль, Реал Сосьедад

Автор mihajlo   

Дата 24.08.2019 16:00

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  1. blagman 24.08.2019 17:15 # blagman
    Настоящий трудяга,удачи во всем тебе,бро)

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  2. reams 24.08.2019 17:00 # reams
    жаль конечно, лучшего в свое время ЛЗ АПЛ продали за 2 млн, мде

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  3. kanoniru-poker 24.08.2019 16:57 # kanoniru-poker
    Спасибо Начо за все, за стабильность, скромность и гол в ворота МЮ. Удачи, мы не забудем.

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  4. r-n 24.08.2019 16:51 # r-n
    Зачем продавать стабильного защитника, по ходу сезона, да ещё и за шапку сухарей? Понимаю, если бы маячила возможность заработать на этом хотя бы 8-10 млн., но за 2-3 млн. он бы нам и самим пригодился, учитывая нашу загруженность и его способность сыграть в центре защиты! Тирни, Холдинг и Беллерин ещё до конца не поправились, и большой вопрос надолго ли поправятся и в ка ой форме будут!

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  5. red-scauser 24.08.2019 16:42 # red-scauser
    играть кто будет интересно)

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  6. invincible141ars 24.08.2019 16:30 # invincible141ars
    Настоящий боец,который уходит из клуба с высоко поднятой головой,в отличии от крысы Косьелни
    Удачи

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  7. lfcynwa 24.08.2019 16:13 # lfcynwa
    Игрок уровня Сосьедада перешел в Сосьедад

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