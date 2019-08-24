Начо Монреаль направляется в "Реал Сосьедад"

Левый защитник "Арсенала" Начо Монреаль близок к переходу в "Реал Сосьедад".

Монреаль выступает за "канониров" после своего перехода из "Малаги" в 2013, благодаря своей скромности и работоспособности став одним из любимчиков фанатов.



Однако сейчас испанцу уже 33 года, а "Арсенал" ранее этим летом приобрел Кирана Тирни из "Селтика" за 25 миллионов фунтов.



Кроме того, действующий контракт Монреаля истекает следующим летом, и это еще один повод для "канониров" продать ветерана.



По информации Marca, "Реал" уже согласовал небольшую компенсацию с "Арсеналом" за Монреаля, а также договорился с самим Начо о двухлетнем контракте. Вскоре сделка должна быть подтверждена официально.