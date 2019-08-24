Шон Райт-Филлипс завершил игровую карьеру

Бывший вингер "Манчестер Сити" и "Челси" Шон Райт-Филлипс объявил о завершении игровой карьеры в возрасте 37 лет.

За плечами у Шона, который также поиграл за "Куинз Парк Рейнджерс", "Нью-Йорк Ред Буллс" и "Финикс Райзинг", 32 гола в 316 сыгранных матчах Премьер-Лиги.



Вместе с "Челси" Райт-Филлипс выиграл титул Премьер-Лиги в 2006 и Кубок Англии год спустя. За сборную Англии Шон провел 36 поединков.



"Я пытался максимально продлить свою карьеру. Но после размышлений в последние недели я решил, что пора выступить официально и сказать: я официально закончил играть", — сообщил Райт-Филлипс в эфире Soccer AM.



Добавим, что Райт-Филлипс является представителем настоящей футбольной династии. Шон приходится сыном бывшему нападающему "Арсенала" и сборной Англии Яну Райту, брат Шона Брэдли все еще выступает за "Нью-Йорк Сити", а сын Шона Димарджио занимается в академии "Манчестер Сити".



