Ходжсон не удивлен успехами Ван-Биссаки в "Юнайтед"

Главный тренер "Кристал Пэлас" Рой Ходжсон признался, что не удивлен успехами защитника Аарона Ван-Биссаки в "Манчестер Юнайтед".

21-летний Ван-Биссака великолепно адаптировался в команде Оле Гуннара Сульшера с момента своего перехода из "Пэлас" ранее этим летом за 50 миллионов фунтов.



Ожидается, что отличная игра Аарона будет вознаграждена вызовом в сборную Англии на следующей неделе, однако это не сюрприз для Ходжсона, которому в субботу играть на "Олд Траффорд".



"У меня нет причин говорить, что он не готов к сборной. Абсолютно никаких причин. Думаю, Гарет Саутгейт и его помощник знают, каким хорошим игроком является этот парень, и если он нужен им, он готов".



"Еще когда он был у нас, мы говорили о нем как о потенциальном правом защитнике сборной Англии в будущем. В данный момент у Гарета большая конкуренция на данной позиции, но я верю в Аарона. Не знаю когда, но он заиграет в сборной".



"То, насколько хорошо он адаптировался в "Юнайтед", меня не удивляет, но это очень приятно наблюдать. Это не удивляет меня, потому что я хорошо знаю, на что он способен. Впрочем, он еще не является завершенным продуктом", — цитирует Ходжсона Daily Star.