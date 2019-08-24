Эмери: "Ливерпуль" — очень хороший пример для "Арсенала"

Унаи Эмери Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери заявил, что во многом хочет повторить тот путь, который проделал "Ливерпуль" при Юргене Клоппе.

В период работы Клоппа "Ливерпуль" добился впечатляющего прогресса на поле и за его пределами, превратившись в грозную силу на внутренней и европейской аренах.

Эта история успеха очень вдохновляет Эмери, который видит субботний выезд на "Энфилд" как возможность соотнести свои силы с эталоном.

"Ливерпуль" — это очень хороший пример. Думаю, у них очень выразительный стиль, а также очень, очень сильный характер. Они собирают трофеи. Думаю, мы тоже движемся к обретению сильного характера. Нам тоже нужно время. Думаю, в этом отношении преимущество на их стороне, но я очень ценю их работу".

"Думаю, они играют удивительным образом. Их дух и мастерство тоже удивительны. Это та команда, которая может ощущать себя сильной".

"Я хочу создать свой характер, свой стиль и шаг за шагом становиться сильнее по-своему. Каждый матч — это очень большая возможность проверить, где мы находимся. В субботу у нас будет удивительная возможность сделать что-нибудь важное, но мы знаем, что это будет сложно", — цитирует Эмери The Telegraph.


Метки Арсенал, Ливерпуль, Эмери

Автор mihajlo   

Дата 24.08.2019 13:00

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  1. toledo 24.08.2019 13:47 # toledo
    Для начала нужен топ тренер

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  2. scouser2005 24.08.2019 13:36 # scouser2005
    Клопп вселился в Эмери?

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  3. element-ekb 24.08.2019 13:32 # element-ekb
    Голов будет прилично...

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  4. mancunia-planet 24.08.2019 13:27 # mancunia-planet
    Топчики, пример! Ни одной суперзвезды в команде, но ипут всех и вся, кроме МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД.

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  5. chr1s8rown 24.08.2019 13:15 # chr1s8rown
    Эмери : "Арсенал - не очень хороший пример для " Ливерпулья"

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  6. beatles-red 24.08.2019 13:10 # beatles-red
    От обилия трофеев у Юргена уже шизофрения. Базарит за всех

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  7. sausage 24.08.2019 13:08 # sausage
    У Михи Клопп уже за всех говорит, и за себя, и за Эмери. Топ же!

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