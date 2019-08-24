Эмери: "Ливерпуль" — очень хороший пример для "Арсенала"

Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери заявил, что во многом хочет повторить тот путь, который проделал "Ливерпуль" при Юргене Клоппе.

В период работы Клоппа "Ливерпуль" добился впечатляющего прогресса на поле и за его пределами, превратившись в грозную силу на внутренней и европейской аренах.



Эта история успеха очень вдохновляет Эмери, который видит субботний выезд на "Энфилд" как возможность соотнести свои силы с эталоном.



"Ливерпуль" — это очень хороший пример. Думаю, у них очень выразительный стиль, а также очень, очень сильный характер. Они собирают трофеи. Думаю, мы тоже движемся к обретению сильного характера. Нам тоже нужно время. Думаю, в этом отношении преимущество на их стороне, но я очень ценю их работу".



"Думаю, они играют удивительным образом. Их дух и мастерство тоже удивительны. Это та команда, которая может ощущать себя сильной".



"Я хочу создать свой характер, свой стиль и шаг за шагом становиться сильнее по-своему. Каждый матч — это очень большая возможность проверить, где мы находимся. В субботу у нас будет удивительная возможность сделать что-нибудь важное, но мы знаем, что это будет сложно", — цитирует Эмери The Telegraph.