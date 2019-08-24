Эмери: "Ливерпуль" — очень хороший пример для "Арсенала"
Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери заявил, что во многом хочет повторить тот путь, который проделал "Ливерпуль" при Юргене Клоппе.
В период работы Клоппа "Ливерпуль" добился впечатляющего прогресса на поле и за его пределами, превратившись в грозную силу на внутренней и европейской аренах.
Эта история успеха очень вдохновляет Эмери, который видит субботний выезд на "Энфилд" как возможность соотнести свои силы с эталоном.
"Ливерпуль" — это очень хороший пример. Думаю, у них очень выразительный стиль, а также очень, очень сильный характер. Они собирают трофеи. Думаю, мы тоже движемся к обретению сильного характера. Нам тоже нужно время. Думаю, в этом отношении преимущество на их стороне, но я очень ценю их работу".
"Думаю, они играют удивительным образом. Их дух и мастерство тоже удивительны. Это та команда, которая может ощущать себя сильной".
"Я хочу создать свой характер, свой стиль и шаг за шагом становиться сильнее по-своему. Каждый матч — это очень большая возможность проверить, где мы находимся. В субботу у нас будет удивительная возможность сделать что-нибудь важное, но мы знаем, что это будет сложно", — цитирует Эмери The Telegraph.
24.08.2019 13:00
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Последние комментарии:
Для начала нужен топ тренер
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Клопп вселился в Эмери?
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Голов будет прилично...
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Топчики, пример! Ни одной суперзвезды в команде, но ипут всех и вся, кроме МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД.
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Эмери : "Арсенал - не очень хороший пример для " Ливерпулья"
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От обилия трофеев у Юргена уже шизофрения. Базарит за всех
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У Михи Клопп уже за всех говорит, и за себя, и за Эмери. Топ же!
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