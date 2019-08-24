Сульшер: "Погба не может быть Кином, Вероном, Скоулзом, Гиггзом и Кантона одновременно"

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер заявил, что Поль Погба не может сочетать в себе все лучшие качества полузащитников "красных дьяволов" из прошлого.

На старте нового сезона Погба проявляет себя как ключевой игрок команды Сульшера, но по-прежнему дает поводы для критики — например, из-за нереализованного пенальти против "Вулверхэмптона".



По Поля часто говорят, что ему не хватает тех или иных качеств полузащитников, которые выступали за "Юнайтед" в прежние времена, однако Оле Гуннар считает такие сравнения некорректными.



"Он сам тоже ожидает многого от себя. Я не разочарован его промахом с пенальти. Мы ожидаем многого от него, но мы знаем, что не можем получить Роя Кина, Верона, Скоулза, Гиггза и Кантона в одном игроке. Это было бы тяжело, но он игрок самого, самого высокого уровня".



"Мы связываем большие ожидания с нашими игроками, и у нас большие надежды в отношении этого сезона. Надеюсь, мы будем стабильны и поучаствуем в борьбе за что-нибудь важное, когда на дворе будет апрель и май, а Поль сыграет важную роль в этом", — цитирует Сульшера ESPN.