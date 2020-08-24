Клопп опасается голевой угрозы Обамеянга

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп признался, что опасается той голевой угрозы, которая исходит от нападающего "Арсенала" Пьер-Эмерика Обамеянга.

В прошлом сезоне Обамеянг разделил с нападающими "Ливерпуля" Садио Мане и Мохамедом Салахом "Золотую бутсу" Премьер-Лиги, однако Клопп узнал о бомбардирском таланте Пьер-Эмерика гораздо раньше.



Летом 2013 именно Клопп приобрел Обамеянга у "Сент-Этьена" в дортмундскую "Боруссию", где Пьер-Эмерик и проделал трансформацию в забивного нападающего.



"У Обы нет настоящих слабых мест, за исключением его чувства стиля! Мы работали с ним еще четыре года назад и больше не поддерживаем контакт, но он был моим игроком, поэтому я слежу за его карьерой. Мне он нравится как человек, поэтому я рад, что у него все сложилось".



"Он был вингером, когда переходил из "Сент-Этьена", и именно в этой роли мы поначалу его использовали. Затем нам внезапно потребовался 9-й номер, потому что Роберт Левандовски ушел от нас, и мы попробовали Обу. Мы осознал, что он очень хорош в качестве центрального нападающего. Его превращение не случилось немедленно, но со временем он невероятно прибавил и стал голевой машиной".



"Должен сказать, у него невероятный удар. Если добавить сюда его скорость, это делает его очень интересным оппонентом. Сейчас он снова играет на фланге по схеме 4-2-3-1, и это означает, что ему нужно в том числе и обороняться, но он готов к этому. Он очень хороший игрок", — цитирует Клоппа The Guardian.