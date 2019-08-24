Почеттино готов к "непростому решению" по Эриксену

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино признал, что ситуация вокруг полузащитника Кристиана Эриксена вредит команде и нуждается в разрешении.

Как известно, Эриксен по-прежнему отказывается продлевать свой истекающий в следующем году контракт и еще в начале июня дал понять, что открыт к переходу в другой клуб.



Однако "Реал", "Ювентус" и "Атлетико" заняли выжидательную позицию и не спешат начинать аукцион по 27-летнему датчанину. Эта неопределенность может сохраниться до 2 сентября, когда закрывается трансферное окно в Европе, и это печалит Почеттино.



"Это не лучшая ситуация для него и для каждого. Ни клуб, ни игрок не ожидали, что так все будет. Мы не можем ткнуть пальцем в проблему — ты должен постараться минимизировать проблему, постараться найти решение в сложившейся ситуации. Мы говорим о важном игроке, который должен помогать команде своей игрой".



"Я всегда открыт к тому, чтобы помочь клубу и Даниэлю Леви принять решение. Я очень хорошо знаю, что такие решения не бывают простыми, но я всегда стараюсь поступать в интересах клуба. А также в интересах игрока. Важнее всего — постараться принять лучшее решение для обеих сторон", — цитирует Почеттино The Guardian.