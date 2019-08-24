Каррагер: "Мане — лучшее приобретение Клоппа в "Ливерпуле"
Экс-защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер считает вингера Садио Мане лучшим приобретением Юргена Клоппа за время работы главным тренером "красных".
С момента переезда на "Энфилд" в 2015 году Клопп осуществил немало успешных трансферов, включая Виргила Ван Дейка и Мохамеда Салаха, однако выше всех Каррагер ставит динамичного сенегальца, приглашенного из "Саутгемптона" в 2016.
"Естественно, вы можете назвать лучшим приобретением Мохамеда Салаха, Виргила Ван Дейка или Алиссона, учитывая то, что каждый из них добавлял команде. Но лично я настаиваю, что Садио Мане — правильный ответ на этот вопрос".
"Что есть "мировой уровень"? Я рассуждаю об этом так: если вы составите символическую сборную мира, то игрок, который проходит в состав этой команды или, по крайней мере, является одним из двух-трех кандидатов на свою позицию, он и соответствует мировому уровню".
"В данный момент среди атакующих игроков левого фланга лучшими я считаю Мане, Рахима Стерлинга и Эдена Азара, особенно учитывая трансформацию Роналду в форварда и проблемы со времен Чемпионата Мира Неймара".
"Также я считаю Мане первым вингером истинно мирового уровня со времен Джона Барнса и лучшим левым фланговым игроком клуба за почти 30 лет", — пишет Каррагер в своей колонке в The Telegraph.
24.08.2019 09:00
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Азар, Стерва с медальками апл, этот же с кукишем))) 30 лет... Ахахааа
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нравится мне в Садио его скромность и хладнокровность внутри штрафной. Топ-игрок и топ-страйке!
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как же много удачных трансферов при топе. процент заигравших и усиливших клуб игроков где-то в районе 90%. вот, что значит, когда руководство и тренер имеют четкое понимание направления развития клуба и структуры игры
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