Каррагер: "Мане — лучшее приобретение Клоппа в "Ливерпуле"

Экс-защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер считает вингера Садио Мане лучшим приобретением Юргена Клоппа за время работы главным тренером "красных".

С момента переезда на "Энфилд" в 2015 году Клопп осуществил немало успешных трансферов, включая Виргила Ван Дейка и Мохамеда Салаха, однако выше всех Каррагер ставит динамичного сенегальца, приглашенного из "Саутгемптона" в 2016.



"Естественно, вы можете назвать лучшим приобретением Мохамеда Салаха, Виргила Ван Дейка или Алиссона, учитывая то, что каждый из них добавлял команде. Но лично я настаиваю, что Садио Мане — правильный ответ на этот вопрос".



"Что есть "мировой уровень"? Я рассуждаю об этом так: если вы составите символическую сборную мира, то игрок, который проходит в состав этой команды или, по крайней мере, является одним из двух-трех кандидатов на свою позицию, он и соответствует мировому уровню".



"В данный момент среди атакующих игроков левого фланга лучшими я считаю Мане, Рахима Стерлинга и Эдена Азара, особенно учитывая трансформацию Роналду в форварда и проблемы со времен Чемпионата Мира Неймара".



"Также я считаю Мане первым вингером истинно мирового уровня со времен Джона Барнса и лучшим левым фланговым игроком клуба за почти 30 лет", — пишет Каррагер в своей колонке в The Telegraph.