Бывший капитан "Манчестер Сити" Венсан Компани рискует не сыграть в своем благодарственном матче из-за полученной травмы.

Компани, который этим летом покинул "Сити" и стал играющим тренером "Андерлехта", потребовалась вынужденная замена в матче пятого тура бельгийского первенства против "Генка" накануне.



Sky Sports предполагает, что 33-летний защитник повредил заднюю поверхность бедра, и если это действительно так восстановление может растянуться на недели.



При этом уже 11 сентября Венсана ждет свой благодарственный матч на "Этихад", где сойдутся сборная легенд "Сити" против сборной всех звезд Премьер-Лиги. Не исключено, что за этой игрой Компани придется наблюдать со стороны.