Компани рискует не сыграть в своем благодарственном матче

Венсан Компани Бывший капитан "Манчестер Сити" Венсан Компани рискует не сыграть в своем благодарственном матче из-за полученной травмы.

Компани, который этим летом покинул "Сити" и стал играющим тренером "Андерлехта", потребовалась вынужденная замена в матче пятого тура бельгийского первенства против "Генка" накануне.

Sky Sports предполагает, что 33-летний защитник повредил заднюю поверхность бедра, и если это действительно так восстановление может растянуться на недели.

При этом уже 11 сентября Венсана ждет свой благодарственный матч на "Этихад", где сойдутся сборная легенд "Сити" против сборной всех звезд Премьер-Лиги. Не исключено, что за этой игрой Компани придется наблюдать со стороны.


Метки Андерлехт, Компани, Манчестер Сити, травмы

Автор mihajlo   

Дата 24.08.2019 08:00

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  1. tra-hall 24.08.2019 09:09 # tra-hall
    Мусор галимый. Однозначно в основе сборной стеклоговнеца! Здоровья.

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  2. pistolero-lfc 24.08.2019 08:58 # pistolero-lfc
    здоровья!

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  3. brown-ale 24.08.2019 08:31 # brown-ale
    Это было бы эпично. Лучше бы он сборную калек собрал, а не легенд.

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  4. j-silver 24.08.2019 08:01 # j-silver
    Жаль. шикарный голешник забил шершавым обрыганам в конце сезона

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