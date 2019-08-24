Роб Холдинг все ближе к первой команде "Арсенала"

Защитник "Арсенала" Роб Холдинг приблизился к возвращению в первую команду, целиком сыграв матч резерва против "Эвертона" накануне вечером.

Напомним, до своей травмы колена, полученной против "Манчестер Юнайтед" 5 декабря, Холдинг был ключевым игроком команды Унаи Эмери — "канониры" не проиграли ни одного из 16 матчей с участием Роба.



12 августа Холдинг смог сыграть только 60 минут в матче резервным команд "Арсенала" и "Блэкберна", тогда как накануне провел весь поединок целиком и помог резерву "канониров" добиться ничьей 2:2 против коллег из "Эвертона".



Как сообщает Daily Mail, у Холдинга не возникло никаких осложнений, и уже 15 сентября, после международного перерыва, 23-летний англичанин может попасть в заявку "Арсенала" на матч Премьер-Лиги против "Уотфорда".