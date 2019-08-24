"Лестер" снова отправил Адриена Силву в "Монако"

Полузащитник "Лестера" Адриен Силва вернулся в "Монако", где проведет сезон 2019/20 на правах аренды.

После перехода из "Спортинга" два года назад Силва был вынужден полсезона ждать своего дебюта за "Лестер", потому что "лисы" на несколько секунд припозднились с регистрацией его трансфера.



За все это время Адриен сыграл только 14 матчей в Премьер-Лиге, а вторую половину прошлой кампании провел как раз в "Монако".



Этим летом сами "лисы" укрепили центр поля Юри Тилемансом и Деннисом Пратом, поэтому главный тренер Брендан Роджерс со спокойной душой отпустил 30-летнего португальца.



Добавим, лишь в минувшую среду "Лестер" отправил в "Монако" и нападающего Ислама Слимани, также на правах аренды.