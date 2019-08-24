Сане еще может сыграть в этом сезоне
Вингер "Манчестер Сити" Лерой Сане еще может сыграть в этом сезоне после успешной операции на крестообразных связках колена.
Напомним, эту травму Сане получил в самом начале матча за Суперкубок Англии против "Ливерпуля" ранее в августе.
По слухам, главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола был очень недоволен тем, что Сане пренебрег рекомендацией клуба и отправился не к доверенному хирургу "горожан" Рамону Кугату из Барселоны, а к австрийскому специалисту Кристиану Финку, которого Лерою рекомендовали товарищи из "Баварии" и сборной Германии.
Тем не менее, операция в Австрии прошла успешно. И хотя изначально ожидалось, что Сане пропустит весь сезон 2019/20, теперь появились надежды, что 23-летний немец еще поможет "Сити" по весне, сообщает Daily Mirror.
Лерою важно вернуться до окончания сезона еще и по той причине, что следующим летом состоится Евро-2020, в котором Сане очень надеется принять участие после сенсационно пропущенного им ЧМ-2018.
24.08.2019 00:05
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Жаль что все так случилось... очень жаль.
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