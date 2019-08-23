Беллерин: "Себальос — один из лучших игроков, что я видел"

Дани Себальос Защитник "Арсенала" Эктор Беллерин назвал своего нового одноклубника Дани Себальоса одним из лучших игроков, которых он видел за свою карьеру.

Напомним, Себальос был признан лучшим игроком матча прошлого уикенда против "Бернли", сделав две результативные передачи.

Однако Беллерин делает выводы о соотечественнике не по одному матчу — Эктор знает Дани гораздо дольше.

"Думаю, Дани — один из лучших игроков, что я только видел за свою карьеру. Я играл вместе с ним со времен, когда нам было по 18-19 лет. Мы выступали вместе за молодежную сборную, и мы очень хорошо ладили за пределами поля".

"Он отличный игрок, и я думаю, он станет отличным дополнением к нашей команде. Премьер-Лига очень отличается от любой другой лиги, но в тренировках он показал, что готов к этому".

"Он рвется в бой, и он тот, кто не будет щадить себя ради команды. У него огромное сердце, и он всегда играет на партнеров вокруг себя. Думаю, мы совершили отличное приобретение", — сообщил Беллерин официальному веб-сайту "Арсенала".


Метки Арсенал, Беллерин, Себальос

Автор mihajlo   

Дата 23.08.2019 23:00

Количество просмотров Просмотров: 505

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. alexsander 24.08.2019 00:00 # alexsander
    Конечно, когда ты нихера не играешь против звезд топ-уровня, тебе и Себальос будет лучшим, каких ты только видел

    (ответить)

  2. tot35 23.08.2019 23:43 # tot35
    Ебните ливер. Там и поговорим...

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: