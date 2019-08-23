Беллерин: "Себальос — один из лучших игроков, что я видел"

Защитник "Арсенала" Эктор Беллерин назвал своего нового одноклубника Дани Себальоса одним из лучших игроков, которых он видел за свою карьеру.

Напомним, Себальос был признан лучшим игроком матча прошлого уикенда против "Бернли", сделав две результативные передачи.



Однако Беллерин делает выводы о соотечественнике не по одному матчу — Эктор знает Дани гораздо дольше.



"Думаю, Дани — один из лучших игроков, что я только видел за свою карьеру. Я играл вместе с ним со времен, когда нам было по 18-19 лет. Мы выступали вместе за молодежную сборную, и мы очень хорошо ладили за пределами поля".



"Он отличный игрок, и я думаю, он станет отличным дополнением к нашей команде. Премьер-Лига очень отличается от любой другой лиги, но в тренировках он показал, что готов к этому".



"Он рвется в бой, и он тот, кто не будет щадить себя ради команды. У него огромное сердце, и он всегда играет на партнеров вокруг себя. Думаю, мы совершили отличное приобретение", — сообщил Беллерин официальному веб-сайту "Арсенала".