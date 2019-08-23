Агент Мустафи: "Шкодрану будет лучше уйти из "Арсенала"
Отец и агент Шкодрана Мустафи подтвердил, что защитник сборной Германии собирается уйти из "Арсенала".
На своей пресс-конференции в четверг главный тренер "канониров" Унаи Эмери прямым текстом указал на дверь Мустафи и полузащитнику Мохамеду Эльнени.
Куйтим Мустафи допускает, что Шкодран еще остается в "Арсенале", однако обещает сделать все возможное, чтобы подыскать сыну другой клуб.
"Шкодран замечательно проводил время в "Арсенале". У нас все еще остается два года по контракту, и мы можем себе представить, что останемся в Лондоне".
"Однако для обеих сторон, вероятно, было бы лучше устроить трансфер. Впрочем, этот трансфер должен состояться на рыночных условиях", — гласит заявление Мустафи-старшего.
23.08.2019 21:00
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за 20ку можно в челсей скинуть
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Прозрели, наконец то
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Только Куйтим мог назвать сына Шкодраном.
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