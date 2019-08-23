Агент Мустафи: "Шкодрану будет лучше уйти из "Арсенала"

Шкодран Мустафи Отец и агент Шкодрана Мустафи подтвердил, что защитник сборной Германии собирается уйти из "Арсенала".

На своей пресс-конференции в четверг главный тренер "канониров" Унаи Эмери прямым текстом указал на дверь Мустафи и полузащитнику Мохамеду Эльнени.

Куйтим Мустафи допускает, что Шкодран еще остается в "Арсенале", однако обещает сделать все возможное, чтобы подыскать сыну другой клуб.

"Шкодран замечательно проводил время в "Арсенале". У нас все еще остается два года по контракту, и мы можем себе представить, что останемся в Лондоне".

"Однако для обеих сторон, вероятно, было бы лучше устроить трансфер. Впрочем, этот трансфер должен состояться на рыночных условиях", — гласит заявление Мустафи-старшего.


Метки Арсенал, Мустафи

Автор mihajlo   

Дата 23.08.2019 21:00

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  1. reams 23.08.2019 21:19 # reams
    за 20ку можно в челсей скинуть

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  2. mixmaster 23.08.2019 21:13 # mixmaster
    Прозрели, наконец то

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  3. superglor 23.08.2019 21:12 # superglor
    Только Куйтим мог назвать сына Шкодраном.

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