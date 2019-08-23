Агент Мустафи: "Шкодрану будет лучше уйти из "Арсенала"

Отец и агент Шкодрана Мустафи подтвердил, что защитник сборной Германии собирается уйти из "Арсенала".

На своей пресс-конференции в четверг главный тренер "канониров" Унаи Эмери прямым текстом указал на дверь Мустафи и полузащитнику Мохамеду Эльнени.



Куйтим Мустафи допускает, что Шкодран еще остается в "Арсенале", однако обещает сделать все возможное, чтобы подыскать сыну другой клуб.



"Шкодран замечательно проводил время в "Арсенале". У нас все еще остается два года по контракту, и мы можем себе представить, что останемся в Лондоне".



"Однако для обеих сторон, вероятно, было бы лучше устроить трансфер. Впрочем, этот трансфер должен состояться на рыночных условиях", — гласит заявление Мустафи-старшего.