Почеттино призывает к терпению в отношении Ло Чельсо

Рулевой "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино заявил, что форма полузащитника Джовани Ло Чельсо по-прежнему оставляет желать сильно лучшего.

В заключительный день летнего трансферного окна "шпоры" взяли Ло Чельсо у "Реал Бетис" в аренду с опцией выкупа, но пока Джовани отметился лишь выходом на замену в концовке матча против "Манчестер Сити".



Болельщики недоумевают, почему Почеттино не спешит внедрять 23-летнего аргентинца в состав своей команды, однако этому есть причина.



"Думаю, Ло Чельсо в непростой ситуации. Его отпуск был сдвинут из-за Кубка Америки, он не имел полноценного предсезонного периода и тренировался не так много. Когда он присоединился к нам, то неделю перед этим не тренировался вообще".



"Сейчас он хорошо тренируется, но по-прежнему так далек от того, что мы ожидаем от него. Нам нужно дать ему время. Он принял участие в предыдущем матче, и, возможно, впереди будут еще моменты, когда он сможет помочь команде, но мы не должны ожидать слишком многого от него".



"Мы лишь можем ожидать, что он будет прибавлять и адаптируется у нас. Это естественный процесс. В момент, когда он будет в форме и будет заслуживать играть, он будет иметь равные с остальными игроками шансы", — цитирует Почеттино Sky Sports.