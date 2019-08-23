Лэмпард: "Нам нужен Батшуайи"

Наставник "Челси" Фрэнк Лэмпард заявил, что нападающему Мичи Батшуайи есть место в его планах на этот сезон.

Батшуайи пока не сыграл ни минуты за первую команду в этом сезоне, зато отметился дублем за резерв "синих" в минувший понедельник.



В прессе все еще ходят слухи, что Мичи может покинуть "Стэмфорд Бридж" до 2 сентября, однако Лэмпарду нужен бельгиец — для конкуренции с Тэмми Абрахэмом и Оливье Жиру.



"Думаю, он провел хороший матч за резервную команду в плане улучшения физической формы. Он забил два хороших гола и упорно трудился. Именно для этого ему и нужен был этот матч".



"Как я уже говорил здесь прежде и еще скажу это на тренировочном поле: нам нужен Мичи. Нам нужна конкуренция впереди между тремя нападающими".



"Как я уже говорил прежде, мы могли бы одержать три победы из трех, если бы наша атака была убийственнее. Конкуренция подстегивает нападающих".



"Мы упорно работаем на тренировочном поле как команда, чтобы созидать и завершать. В свое время я любил отрабатывать удар на тренировках".



"У трех моих нападающих отличный настрой. Но другие в команде тоже всегда хотят работать упорнее и не остаются в стороне".



"Если бы Тэмми своим ударом в штангу против "Юнайтед" забил гол, это была бы другая история для него и другая история для матча".



"Однако мы не можем слишком унывать по этому поводу, мы должны сохранять позитивный настрой, и тогда все сложится. У нас есть отличные атакующие игроки, и у нас будет хорошо", — цитирует Лэмпарда Sky Sports.