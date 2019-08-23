Гвардиола не верил, что Сильва заиграет в Англии

Давид Сильва и Хосеп Гвардиола Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола не верил, что полузащитник Давид Сильва будет успешен в английском футболе.

Воскресный выезд к "Борнмуту" станет для Сильвы 400-м матчем за "горожан". Гвардиола в восторге от того, каких успехов добился его соотечественник с момента перехода в "Сити" в 2010 году.

"Когда говоришь о такого рода числах, ты говоришь о множестве лет, множестве плохих моментов, множестве хороший моментов".

"Ты можешь провести один хороши сезон, но почти 10? Это просто невероятно".

"Для фанатов и для меня огромная честь обладать игроком, который сделал столь многое для этого клуба. Игроки вроде него помогли этому клубу утвердиться в Премьер-Лиге и Европе".

"Однако я не думал, что он добьется больших успехов здесь, потому что он техничный игрок".

"Он не тот игрок, который играет от штрафной до штрафной. Исходя из своего видения английского футбола раньше, я думал, ему будет сложно здесь, но я рад, что мое первое впечатление оказалось обманчивым".

"Он один из самых технически одаренных и умных игроков, чтобы работать на сжатом пространстве. В этом он один из лучших за все времена".

"Но дело не только в его мастерстве работы с мячом. Он боец и победитель. Он большой боец, и он это доказал, так долго выживая в Премьер-Лиге".

"Он выиграл четыре титула Премьер-Лиги и так много других трофеев на внутренней арене. Он должен гордиться своими достижениями", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.


Метки Гвардиола, Манчестер Сити, Сильва

Автор mihajlo   

Дата 23.08.2019 18:00

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  1. phil-neville 23.08.2019 18:50 # phil-neville
    КОРОЛИ!!!

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  2. electric 23.08.2019 18:45 # electric
    0
    0 финалов лч
    0

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  3. mc-od 23.08.2019 18:30 # mc-od
    КОРОЛИ!!!

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  4. sisyazavr 23.08.2019 18:15 # sisyazavr
    Потому он и Агуэро > Салаха. Сколько лет уже взрывают АПЛ

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  5. easports 23.08.2019 18:05 # easports
    Касорла без травм.

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  6. griezmann 23.08.2019 18:04 # griezmann
    КОРОЛИ!!!

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