Гвардиола не верил, что Сильва заиграет в Англии

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола не верил, что полузащитник Давид Сильва будет успешен в английском футболе.

Воскресный выезд к "Борнмуту" станет для Сильвы 400-м матчем за "горожан". Гвардиола в восторге от того, каких успехов добился его соотечественник с момента перехода в "Сити" в 2010 году.



"Когда говоришь о такого рода числах, ты говоришь о множестве лет, множестве плохих моментов, множестве хороший моментов".



"Ты можешь провести один хороши сезон, но почти 10? Это просто невероятно".



"Для фанатов и для меня огромная честь обладать игроком, который сделал столь многое для этого клуба. Игроки вроде него помогли этому клубу утвердиться в Премьер-Лиге и Европе".



"Однако я не думал, что он добьется больших успехов здесь, потому что он техничный игрок".



"Он не тот игрок, который играет от штрафной до штрафной. Исходя из своего видения английского футбола раньше, я думал, ему будет сложно здесь, но я рад, что мое первое впечатление оказалось обманчивым".



"Он один из самых технически одаренных и умных игроков, чтобы работать на сжатом пространстве. В этом он один из лучших за все времена".



"Но дело не только в его мастерстве работы с мячом. Он боец и победитель. Он большой боец, и он это доказал, так долго выживая в Премьер-Лиге".



"Он выиграл четыре титула Премьер-Лиги и так много других трофеев на внутренней арене. Он должен гордиться своими достижениями", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.