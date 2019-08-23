Гвардиола не верил, что Сильва заиграет в Англии
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола не верил, что полузащитник Давид Сильва будет успешен в английском футболе.
Воскресный выезд к "Борнмуту" станет для Сильвы 400-м матчем за "горожан". Гвардиола в восторге от того, каких успехов добился его соотечественник с момента перехода в "Сити" в 2010 году.
"Когда говоришь о такого рода числах, ты говоришь о множестве лет, множестве плохих моментов, множестве хороший моментов".
"Ты можешь провести один хороши сезон, но почти 10? Это просто невероятно".
"Для фанатов и для меня огромная честь обладать игроком, который сделал столь многое для этого клуба. Игроки вроде него помогли этому клубу утвердиться в Премьер-Лиге и Европе".
"Однако я не думал, что он добьется больших успехов здесь, потому что он техничный игрок".
"Он не тот игрок, который играет от штрафной до штрафной. Исходя из своего видения английского футбола раньше, я думал, ему будет сложно здесь, но я рад, что мое первое впечатление оказалось обманчивым".
"Он один из самых технически одаренных и умных игроков, чтобы работать на сжатом пространстве. В этом он один из лучших за все времена".
"Но дело не только в его мастерстве работы с мячом. Он боец и победитель. Он большой боец, и он это доказал, так долго выживая в Премьер-Лиге".
"Он выиграл четыре титула Премьер-Лиги и так много других трофеев на внутренней арене. Он должен гордиться своими достижениями", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.
23.08.2019 18:00
Просмотров: 855
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
КОРОЛИ!!!
(ответить)
0
0 финалов лч
0
(ответить)
КОРОЛИ!!!
(ответить)
Потому он и Агуэро > Салаха. Сколько лет уже взрывают АПЛ
(ответить)
Касорла без травм.
(ответить)
КОРОЛИ!!!
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий