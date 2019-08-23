Клопп: "Это не будет гонка двух команд"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп уверен, что в этом сезоне борьбу за титул Премьер-Лиги будут вести не только две команды.

И хотя новый сезон только стартовал, многие уже ожидают, что только "Ливерпуль" и "Манчестер Сити" разыграют титул, как это было в прошлой кампании.



На пресс-конференции в пятницу Клоппа даже спросили, видит ли он преимущество в том, что свой матч третьего тура играет на сутки раньше "горожан".



"Вижу ли я в этом преимущество? Даже в феврале рано видеть в этом преимущество!"



"Если честно, мне все равно. В заключительной части прошлого сезоны мы действительно слегка думали о том, что из нас играет первым, но по факту это не влияло на нас и не влияло на них".



"Важнее всего для меня то, что это не будет гонка двух команд. Да даже если бы была, мы все равно не можем знать, были бы мы второй лошадью".



"Мы должны снова многое показать. В прошлом году был первый такой сезон для нас — как мы можем быть уверены, что снова проведем такой сезон?"



"У нас должно быть пространство, чтобы прибавить. В данный момент всем безразлично, кто играет первым", — сообщил Клопп Sky Sports.