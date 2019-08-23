"Юнайтед" общается с несколькими клубами по Санчесу

Наставник "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер поведал, что "красные дьяволы" общаются сразу с несколькими клубами насчет отъезда нападающего Алексиса Санчеса.

В последние дни пресса без устали трубит, что взять Санчеса в аренду с опцией по выкупу пытается "Интер", куда лишь в этом месяце из "Юнайтед" перешел Ромелу Лукаку.



Однако у "дьяволов" есть и другие варианты, чтобы избавиться от самого высокооплачиваемого игрока Премьер-Лиги.



"Мы все еще ведем переговоры с некоторыми клубами. Но он сыграл в товарищеском матче за закрытыми дверьми в Каррингтоне и сыграл хорошо. Давайте дождемся сентября, а там будет видно", — приводит слова Сульшера Sky Sports.