"Юнайтед" общается с несколькими клубами по Санчесу

Алексис Санчес и Оле Гуннар Сульшер Наставник "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер поведал, что "красные дьяволы" общаются сразу с несколькими клубами насчет отъезда нападающего Алексиса Санчеса.

В последние дни пресса без устали трубит, что взять Санчеса в аренду с опцией по выкупу пытается "Интер", куда лишь в этом месяце из "Юнайтед" перешел Ромелу Лукаку.

Однако у "дьяволов" есть и другие варианты, чтобы избавиться от самого высокооплачиваемого игрока Премьер-Лиги.

"Мы все еще ведем переговоры с некоторыми клубами. Но он сыграл в товарищеском матче за закрытыми дверьми в Каррингтоне и сыграл хорошо. Давайте дождемся сентября, а там будет видно", — приводит слова Сульшера Sky Sports.


Метки Манчестер Юнайтед, Санчес

Автор mihajlo   

Дата 23.08.2019 16:00

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  1. mancunia-planet 23.08.2019 16:14 # mancunia-planet
    Такой топчег и не заиграл в МЮ, самый провальный трансфер в истории клуба

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