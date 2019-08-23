Сульшер оставит Погба штатным пенальтистом "Юнайтед"

Поль Погба Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер объявил, что полузащитник Поль Погба останется штатным пенальтистом команды.

Напомним, Погба оказался под шквалом критики после нереализованного пенальти в выездном матче Премьер-Лиги против "Вулверхэмптона".

После ничьей 1:1 на "Молинью" появились слухи, что Погба впредь не будет исполнять 11-метровые в "Юнайтед", однако на самом деле это не так.

"Это не так, что я позволяю игрокам самим разбираться, кому из них бить пенальти — у нас есть два штатных пенальтиста. Это никакая не анархия, где каждый может делать, что пожелает. В прошлом сезоне у нас исполняли пенальти Маркус (Рэшфорд), Джесси (Лингард) и Поль — все они забивали".

"Между ними нет никакой вражды за право исполнять пенальти. Мы расстроены, что не выиграли матч, но разговоры всегда тяжелее, когда ты не добиваешься победы".

"Уверен, вы еще увидите, как Поль Погба исполняет пенальти за "Манчестер Юнайтед". Совершенно точно".

"Давайте посмотрим, кто исполнит следующий. Мы продолжаем практиковать пенальти, и Маркус с Полем остаются нашими штатными пенальтистами", — цитирует Сульшера talkSPORT.


Метки Манчестер Юнайтед, Погба, Сульшер

Автор mihajlo   

Дата 23.08.2019 15:00

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  1. serg34 23.08.2019 15:39 # serg34
    Лол то Фрэшврот то Погда, лох поршивый тряпкп

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  2. lambert757 23.08.2019 15:35 # lambert757
    Второй тай с волками явно показал, что мю не хватает креативного центрального полузащитника, вроде эриксена. В следующем году его обязательно надо взять. А ещё, продать лингарда и купить санчо

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  3. liverbro 23.08.2019 15:19 # liverbro
    Блин реально мазохист!

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  4. fanat-united 23.08.2019 15:16 # fanat-united
    Вот же тряпка бля

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  5. mancunia-planet 23.08.2019 15:15 # mancunia-planet
    Треть своих пенок не забил, идиот бл
    Рэш первый!

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  6. narcot 23.08.2019 15:10 # narcot
    Норвежский физрук без яиц

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  7. chelsea88 23.08.2019 15:06 # chelsea88
    Сульшер мазохист

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