Сульшер оставит Погба штатным пенальтистом "Юнайтед"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер объявил, что полузащитник Поль Погба останется штатным пенальтистом команды.

Напомним, Погба оказался под шквалом критики после нереализованного пенальти в выездном матче Премьер-Лиги против "Вулверхэмптона".



После ничьей 1:1 на "Молинью" появились слухи, что Погба впредь не будет исполнять 11-метровые в "Юнайтед", однако на самом деле это не так.



"Это не так, что я позволяю игрокам самим разбираться, кому из них бить пенальти — у нас есть два штатных пенальтиста. Это никакая не анархия, где каждый может делать, что пожелает. В прошлом сезоне у нас исполняли пенальти Маркус (Рэшфорд), Джесси (Лингард) и Поль — все они забивали".



"Между ними нет никакой вражды за право исполнять пенальти. Мы расстроены, что не выиграли матч, но разговоры всегда тяжелее, когда ты не добиваешься победы".



"Уверен, вы еще увидите, как Поль Погба исполняет пенальти за "Манчестер Юнайтед". Совершенно точно".



"Давайте посмотрим, кто исполнит следующий. Мы продолжаем практиковать пенальти, и Маркус с Полем остаются нашими штатными пенальтистами", — цитирует Сульшера talkSPORT.