Ван Дейк не планирует становиться тренером

Виргил Ван Дейк Защитник "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк заявил, что не планирует становиться тренером.

Прямо сейчас Ван Дейк находится в лучшей форме в своей карьере и считается фаворитом в борьбе за "Золотой мяч".

Однако голландцу уже 28 лет, и в этом возрасте многие игроки задумываются, чем они будут заниматься после того, как повесят бутсы на гвоздь. Виргил хочет остаться в футболе, но не собирается ступать на тренерскую стезю.

"В начале своей карьеры я думал, что, возможно, стану тренером, но на данном этапе я так уже не думаю".

"Мир может быть очень жесток... У многих людей есть свои мнения, и это может повлиять на себя. Если есть выбор, ты предпочтешь не оказываться в такого рода ситуациях".

"Но, думаю, я определенно сохраню связь с футболом. Я не буду экспертом, потому что там ты должен говорить определенные вещи, которые, возможно, даже не хочешь говорить".

"Время покажет — думаю, у меня хорошее чутье, чтобы обнаруживать таланты, и чем-нибудь таким я бы и хотел заниматься", — сообщил Ван Дейк Optus Sport.


Метки Ван Дейк, Ливерпуль, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 23.08.2019 14:00

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  1. pistolero-lfc 23.08.2019 14:20 # pistolero-lfc
    с его харизмой и внешностью, вполне может стать успешным актёром кино

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  2. xhakaboom 23.08.2019 14:20 # xhakaboom
    Дырку завтра разоблачат форварды Арсенала

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  3. tyhonovecky 23.08.2019 14:07 # tyhonovecky
    Так как является портовым хуесосом!

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