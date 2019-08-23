Ван Дейк не планирует становиться тренером

Защитник "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк заявил, что не планирует становиться тренером.

Прямо сейчас Ван Дейк находится в лучшей форме в своей карьере и считается фаворитом в борьбе за "Золотой мяч".



Однако голландцу уже 28 лет, и в этом возрасте многие игроки задумываются, чем они будут заниматься после того, как повесят бутсы на гвоздь. Виргил хочет остаться в футболе, но не собирается ступать на тренерскую стезю.



"В начале своей карьеры я думал, что, возможно, стану тренером, но на данном этапе я так уже не думаю".



"Мир может быть очень жесток... У многих людей есть свои мнения, и это может повлиять на себя. Если есть выбор, ты предпочтешь не оказываться в такого рода ситуациях".



"Но, думаю, я определенно сохраню связь с футболом. Я не буду экспертом, потому что там ты должен говорить определенные вещи, которые, возможно, даже не хочешь говорить".



"Время покажет — думаю, у меня хорошее чутье, чтобы обнаруживать таланты, и чем-нибудь таким я бы и хотел заниматься", — сообщил Ван Дейк Optus Sport.