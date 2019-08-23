Сульшер: "Оскорбления сделают Погба только сильнее"

Поль Погба Рулевой "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер уверен, что оскорбления в адрес Поля Погба только закалят французского полузащитника.

Напомним, Погба подвергся оскорблениям на расовой почве в социальных сетях после нереализованного пенальти в матче Премьер-Лиги против "Вулверхэмптона" в минувший понедельник.

Сульшер не думает, что этот инцидент повлияет на Поля, но призывает власть имущих активнее бороться с дискриминацией.

"Поль в порядке. Поль — сильная личность, и это сделает его только сильнее".

"Я не могу поверить, что мы сидим здесь и все еще говорим о таких вещах, когда на дворе 2019 год. Социальные сети — это место, где люди могут прятаться за фальшивыми личностями. В социальных сетях есть так много Оле Гуннаров Сульшеров, которые точно не являются мной".

"Власти должны что-нибудь сделать с теми, кто распространяет ненависть. Их и так жалко — у них, должно быть, проблемы в себе", — цитирует Сульшера Sky Sports.


Метки Манчестер Юнайтед, Погба, Сульшер

Автор mihajlo   

Дата 23.08.2019 13:00

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  1. muaxaxaxa 23.08.2019 14:31 # muaxaxaxa
    С его зарплатой и нестабильностью его надо хлыстом каждую игру охаживать.

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  2. mixmaster 23.08.2019 13:22 # mixmaster
    так его надо тогда на тренировках хуесосить тоже

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  3. liverpool1892est 23.08.2019 13:21 # liverpool1892est
    Этой тупой черной обезьяне уже ничто не поможет

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