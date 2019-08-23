Сульшер: "Оскорбления сделают Погба только сильнее"

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер уверен, что оскорбления в адрес Поля Погба только закалят французского полузащитника.

Напомним, Погба подвергся оскорблениям на расовой почве в социальных сетях после нереализованного пенальти в матче Премьер-Лиги против "Вулверхэмптона" в минувший понедельник.



Сульшер не думает, что этот инцидент повлияет на Поля, но призывает власть имущих активнее бороться с дискриминацией.



"Поль в порядке. Поль — сильная личность, и это сделает его только сильнее".



"Я не могу поверить, что мы сидим здесь и все еще говорим о таких вещах, когда на дворе 2019 год. Социальные сети — это место, где люди могут прятаться за фальшивыми личностями. В социальных сетях есть так много Оле Гуннаров Сульшеров, которые точно не являются мной".



"Власти должны что-нибудь сделать с теми, кто распространяет ненависть. Их и так жалко — у них, должно быть, проблемы в себе", — цитирует Сульшера Sky Sports.