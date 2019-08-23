Сульшер: "Оскорбления сделают Погба только сильнее"
Рулевой "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер уверен, что оскорбления в адрес Поля Погба только закалят французского полузащитника.
Напомним, Погба подвергся оскорблениям на расовой почве в социальных сетях после нереализованного пенальти в матче Премьер-Лиги против "Вулверхэмптона" в минувший понедельник.
Сульшер не думает, что этот инцидент повлияет на Поля, но призывает власть имущих активнее бороться с дискриминацией.
"Поль в порядке. Поль — сильная личность, и это сделает его только сильнее".
"Я не могу поверить, что мы сидим здесь и все еще говорим о таких вещах, когда на дворе 2019 год. Социальные сети — это место, где люди могут прятаться за фальшивыми личностями. В социальных сетях есть так много Оле Гуннаров Сульшеров, которые точно не являются мной".
"Власти должны что-нибудь сделать с теми, кто распространяет ненависть. Их и так жалко — у них, должно быть, проблемы в себе", — цитирует Сульшера Sky Sports.
23.08.2019 13:00
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С его зарплатой и нестабильностью его надо хлыстом каждую игру охаживать.
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так его надо тогда на тренировках хуесосить тоже
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Этой тупой черной обезьяне уже ничто не поможет
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