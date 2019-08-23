"Сити" выпустил лимитированную форму в поддержку геев и лесбиянок
"Манчестер Сити" выпустил лимитированную серию формы, посвященную лесбиянкам, геям и прочим сексуальным меньшинствам.
Как сообщает Manchester Evening News, технический спонсор "горожан" Puma специально устроил конкурс для студентов Университета Манчестер Метрополитан на лучший дизайн формы в поддержку ЛГБТ+.
На итоговом варианте формы отображен радужный флаг, а также несколько надписей в различных местах: "гордимся", "футбол против гомофобии", "вместе мы выстоим".
Эту форму стоимостью 25 фунтов чемпионы Премьер-Лиги собираются продавать весь сезон, а ее выпуск приурочен к гей-параду в Манчестере 23 августа.
23.08.2019 12:00
Просмотров: 946
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Юлька уже заказала себе и всем своим братанам-цыганам
(ответить)
ну наконец-то
а то все на бедных гунерастов гнали
(ответить)
Владелец клуба, мразь, а еще мусульман, религия которого запрещает однополые связи!!! Зла не хватает на всех этих х*есосов!!!
(ответить)
дурь какая-то! педофилы, алкаши - почему их забыли. Идиоты! Вроде хозяин команды - мусульманин! это фейк! не может верующий такое поддерживать. Пусть они существуют там, за забором, но к себе не пускать!!
(ответить)
вот увидите, скоро фраза "NO TO RACISM" сменится на "NO TO HOMOPHOBY"...эта зараза надвигается повсеместно..можете скринить
(ответить)
сутулый пес88 стопро заказал себе пару комплектов уже
(ответить)
Сюда же входят любители сосать вялый хер пуйла уже 20 лет подряд.
(ответить)
нормальные люди за них не болеют!
(ответить)
Михайло, предлагаю банить за:
-троллинг
-любой мат и агрессию
-оскорбления на расовой, национальной почве, а также по гендерному принципу
(ответить)
Колбаса, уже ниже про геев пишет)) а у самих, аккаунт был в радужной расцветке)) пхахах
(ответить)
дырявые
(ответить)
Рад, что они открыто заявляют о своей ориентации...
(ответить)
Сами себя поддерживают шоле?
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий