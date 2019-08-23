"Сити" выпустил лимитированную форму в поддержку геев и лесбиянок

Манчестер Сити "Манчестер Сити" выпустил лимитированную серию формы, посвященную лесбиянкам, геям и прочим сексуальным меньшинствам.

Как сообщает Manchester Evening News, технический спонсор "горожан" Puma специально устроил конкурс для студентов Университета Манчестер Метрополитан на лучший дизайн формы в поддержку ЛГБТ+.

На итоговом варианте формы отображен радужный флаг, а также несколько надписей в различных местах: "гордимся", "футбол против гомофобии", "вместе мы выстоим".

Эту форму стоимостью 25 фунтов чемпионы Премьер-Лиги собираются продавать весь сезон, а ее выпуск приурочен к гей-параду в Манчестере 23 августа.

Форма Манчестер Сити в поддержку геев и лесбиянок


Метки Puma, Манчестер Сити, форма

Автор mihajlo   

Дата 23.08.2019 12:00

Количество просмотров Просмотров: 946

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Последние комментарии:




  1. keane16 23.08.2019 12:43 # keane16
    Юлька уже заказала себе и всем своим братанам-цыганам

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  2. superperez101 23.08.2019 12:31 # superperez101
    ну наконец-то
    а то все на бедных гунерастов гнали

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  3. dorumlid 23.08.2019 12:25 # dorumlid
    Владелец клуба, мразь, а еще мусульман, религия которого запрещает однополые связи!!! Зла не хватает на всех этих х*есосов!!!

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  4. chelsea-soul 23.08.2019 12:23 # chelsea-soul
    дурь какая-то! педофилы, алкаши - почему их забыли. Идиоты! Вроде хозяин команды - мусульманин! это фейк! не может верующий такое поддерживать. Пусть они существуют там, за забором, но к себе не пускать!!

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  5. irbis85 23.08.2019 12:21 # irbis85
    вот увидите, скоро фраза "NO TO RACISM" сменится на "NO TO HOMOPHOBY"...эта зараза надвигается повсеместно..можете скринить

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  6. mixmaster 23.08.2019 12:21 # mixmaster
    сутулый пес88 стопро заказал себе пару комплектов уже

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  7. maxll 23.08.2019 12:10 # maxll
    Сюда же входят любители сосать вялый хер пуйла уже 20 лет подряд.

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  8. largo-winch 23.08.2019 12:09 # largo-winch
    нормальные люди за них не болеют!

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  9. krutoykanonir 23.08.2019 12:09 # krutoykanonir
    Михайло, предлагаю банить за:
    -троллинг
    -любой мат и агрессию
    -оскорбления на расовой, национальной почве, а также по гендерному принципу

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  10. iceteam 23.08.2019 12:08 # iceteam
    Колбаса, уже ниже про геев пишет)) а у самих, аккаунт был в радужной расцветке)) пхахах

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  11. jabajaba 23.08.2019 12:03 # jabajaba
    дырявые

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  12. mrmagd 23.08.2019 12:03 # mrmagd
    Рад, что они открыто заявляют о своей ориентации...

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  13. kipeloff89 23.08.2019 12:01 # kipeloff89
    Сами себя поддерживают шоле?

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