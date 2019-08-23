"Сити" выпустил лимитированную форму в поддержку геев и лесбиянок

"Манчестер Сити" выпустил лимитированную серию формы, посвященную лесбиянкам, геям и прочим сексуальным меньшинствам.

Как сообщает Manchester Evening News, технический спонсор "горожан" Puma специально устроил конкурс для студентов Университета Манчестер Метрополитан на лучший дизайн формы в поддержку ЛГБТ+.



На итоговом варианте формы отображен радужный флаг, а также несколько надписей в различных местах: "гордимся", "футбол против гомофобии", "вместе мы выстоим".



Эту форму стоимостью 25 фунтов чемпионы Премьер-Лиги собираются продавать весь сезон, а ее выпуск приурочен к гей-параду в Манчестере 23 августа.



