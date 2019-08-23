Обамеянг сравнил свою связку с Лакасеттом и Пепе с атакующим трио "Ливерпуля"
Пьер-Эмерик Обамеянг считает, что с приходом Николя Пепе у "Арсенала" может появиться своя грозная тройка нападения, по примеру "Ливерпуля".
На протяжении двух предыдущих сезонов атакующее трио их Мохамеда Салаха, Роберто Фирмино и Садио Мане было грозным оружием "красных". Эти игроки регулярно поставляют команде голы и демонстрируют отличное взаимопонимание между собой.
Обамеянг надеется, что теперь и у "канониров" появится похожая связка, ведь в компанию к нему и Александру Лакасетту пришел дорогостоящий Пепе, который в субботу против как раз "Ливерпуля" может отметиться своим первым появлением в стартовом составе после смены клуба.
"Что я чувствую по поводу игры вместе с Лакасеттом и Пепе? Это будет безумие — каждый испытывает восторг по этому поводу. Я нахожусь в нетерпении".
"Надеюсь, у нас сразу же начнет получаться. Во-первых, Николя говорит по-французски, и ему будет легко освоиться и играть вместе с нами. Он тренируется с нами только несколько недель, но это хорошо, что он у нас есть. Он хорошо начал".
"Он играл удивительным образом в прошлом сезоне. Он обладает скоростью и превосходным ударом, и это хорошо для нас".
"Как мы видели по прошлому сезону, "Ливерпуль" играет с тройкой нападающих, и они играют очень хорошо. Так почему бы нам не делать то же самое? Думаю, мы можем".
"Против них будет тяжело. Они (Салах, Фирмино и Мане) — отличные игроки. Они всегда устремлены вперед, стараясь забивать голы и ассистировать друг другу. Это одно из лучших трио в мире".
"Я вижу много похожего. Мы с Пепе — быстрые игроки, как Мане и Салах, тогда как Лака — тот игрок, который может придержать мяч и который очень хорошо работает своими ногами, как Фирмино. Поэтому да, мы можем сказать, что мы весьма близки к ним", — сообщил Обамеянг Sky Sports.
23.08.2019 10:00
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Последние комментарии:
с пепе ещё не играли, а уже сравнивают, долго ржать буду если не заиграет))
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Лучшая атака АПЛ на данный момент
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Только трио ЛФК выиграли ЛЧ, а трио из гейклуба арсосала максимум могут выиграть борьбу за выживание.
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