Обамеянг сравнил свою связку с Лакасеттом и Пепе с атакующим трио "Ливерпуля"

Пьер-Эмерик Обамеянг считает, что с приходом Николя Пепе у "Арсенала" может появиться своя грозная тройка нападения, по примеру "Ливерпуля".

На протяжении двух предыдущих сезонов атакующее трио их Мохамеда Салаха, Роберто Фирмино и Садио Мане было грозным оружием "красных". Эти игроки регулярно поставляют команде голы и демонстрируют отличное взаимопонимание между собой.



Обамеянг надеется, что теперь и у "канониров" появится похожая связка, ведь в компанию к нему и Александру Лакасетту пришел дорогостоящий Пепе, который в субботу против как раз "Ливерпуля" может отметиться своим первым появлением в стартовом составе после смены клуба.



"Что я чувствую по поводу игры вместе с Лакасеттом и Пепе? Это будет безумие — каждый испытывает восторг по этому поводу. Я нахожусь в нетерпении".



"Надеюсь, у нас сразу же начнет получаться. Во-первых, Николя говорит по-французски, и ему будет легко освоиться и играть вместе с нами. Он тренируется с нами только несколько недель, но это хорошо, что он у нас есть. Он хорошо начал".



"Он играл удивительным образом в прошлом сезоне. Он обладает скоростью и превосходным ударом, и это хорошо для нас".



"Как мы видели по прошлому сезону, "Ливерпуль" играет с тройкой нападающих, и они играют очень хорошо. Так почему бы нам не делать то же самое? Думаю, мы можем".



"Против них будет тяжело. Они (Салах, Фирмино и Мане) — отличные игроки. Они всегда устремлены вперед, стараясь забивать голы и ассистировать друг другу. Это одно из лучших трио в мире".



"Я вижу много похожего. Мы с Пепе — быстрые игроки, как Мане и Салах, тогда как Лака — тот игрок, который может придержать мяч и который очень хорошо работает своими ногами, как Фирмино. Поэтому да, мы можем сказать, что мы весьма близки к ним", — сообщил Обамеянг Sky Sports.