Эмери может выпустить Пепе с первых минут против "Ливерпуля"

Николя Пепе и Унаи Эмери Наставник "Арсенала" Унаи Эмери намекнул, что может доверить вингеру Николя Пепе место в стартовом составе на матч Премьер-Лиги против "Ливерпуля" в субботу.

После своего дорогостоящего перехода из "Лилля" этим летом Пепе пока отметился лишь двумя появлениями на замену за "канониров".

Против "Бернли" в прошлый уикенд Николя сыграл весь второй тайм и произвел весьма неплохое впечатление. Теперь 24-летний ивуариец может дебютировать и в стартовом составе.

"Самое важное — помочь ему как человеку и его семье почувствовать себя комфортно здесь".

"Теперь он работает здесь с нами уже три недели. Он не участвовал в предсезонной подготовке здесь, но он последовательно улучшает свое самочувствие".

"Например, в первом матче против "Ньюкасла" он сыграл 15 минут, затем он сыграл 45 минут против "Бернли". Думаю, его индивидуальная игра последовательно становится все лучше".

"Что касается субботы, то он, возможно, готов сыграть больше минут. Я собираюсь решить это завтра, но его прогресс позитивен, и это хорошо для него самого и для команды".

"Самая важная часть адаптации — помочь ему почувствовать себя легко и комфортно с нами", — цитирует Эмери The Independent.


Метки Арсенал, Пепе, Эмери

Автор mihajlo   

Дата 23.08.2019 08:00

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  1. shakur 23.08.2019 08:48 # shakur
    хорошая новость, надеюсь и шлак из Реала выпустит

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  2. liverpool888 23.08.2019 08:46 # liverpool888
    Я конечно понимаю, что его нужно интегрировать в команду, но тот ли это матч для выхода в старте?
    Есть два сценария. В первом он сможет себя проявить и это поможет ему в дальнейшем. А во втором Ливерпуль катком проедет по Арсеналу и морально надломит игрока (не забываем про фактор Энфилда). И какой сценарий наиболее вероятен? Уж лучше выпустит его на второй тайм.

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  3. scauzer11 23.08.2019 08:42 # scauzer11
    решил в атаку с Ливерпулем поиграть, даже пеп на это не шёл, успехов ёпта))

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  4. al-faarabi 23.08.2019 08:26 # al-faarabi
    отгрузит трешку на изи

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  5. recyjoed 23.08.2019 08:17 # recyjoed
    сделает пента-трик. крутой чел. удачи ему

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  6. liverpo0ol 23.08.2019 08:09 # liverpo0ol
    Будем смотреть на этого топаря

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  7. tot35 23.08.2019 08:07 # tot35
    Гол+пас ливерпулю.

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