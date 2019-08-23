Эмери может выпустить Пепе с первых минут против "Ливерпуля"

Наставник "Арсенала" Унаи Эмери намекнул, что может доверить вингеру Николя Пепе место в стартовом составе на матч Премьер-Лиги против "Ливерпуля" в субботу.

После своего дорогостоящего перехода из "Лилля" этим летом Пепе пока отметился лишь двумя появлениями на замену за "канониров".



Против "Бернли" в прошлый уикенд Николя сыграл весь второй тайм и произвел весьма неплохое впечатление. Теперь 24-летний ивуариец может дебютировать и в стартовом составе.



"Самое важное — помочь ему как человеку и его семье почувствовать себя комфортно здесь".



"Теперь он работает здесь с нами уже три недели. Он не участвовал в предсезонной подготовке здесь, но он последовательно улучшает свое самочувствие".



"Например, в первом матче против "Ньюкасла" он сыграл 15 минут, затем он сыграл 45 минут против "Бернли". Думаю, его индивидуальная игра последовательно становится все лучше".



"Что касается субботы, то он, возможно, готов сыграть больше минут. Я собираюсь решить это завтра, но его прогресс позитивен, и это хорошо для него самого и для команды".



"Самая важная часть адаптации — помочь ему почувствовать себя легко и комфортно с нами", — цитирует Эмери The Independent.