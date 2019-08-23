Эмери может выпустить Пепе с первых минут против "Ливерпуля"
Наставник "Арсенала" Унаи Эмери намекнул, что может доверить вингеру Николя Пепе место в стартовом составе на матч Премьер-Лиги против "Ливерпуля" в субботу.
После своего дорогостоящего перехода из "Лилля" этим летом Пепе пока отметился лишь двумя появлениями на замену за "канониров".
Против "Бернли" в прошлый уикенд Николя сыграл весь второй тайм и произвел весьма неплохое впечатление. Теперь 24-летний ивуариец может дебютировать и в стартовом составе.
"Самое важное — помочь ему как человеку и его семье почувствовать себя комфортно здесь".
"Теперь он работает здесь с нами уже три недели. Он не участвовал в предсезонной подготовке здесь, но он последовательно улучшает свое самочувствие".
"Например, в первом матче против "Ньюкасла" он сыграл 15 минут, затем он сыграл 45 минут против "Бернли". Думаю, его индивидуальная игра последовательно становится все лучше".
"Что касается субботы, то он, возможно, готов сыграть больше минут. Я собираюсь решить это завтра, но его прогресс позитивен, и это хорошо для него самого и для команды".
"Самая важная часть адаптации — помочь ему почувствовать себя легко и комфортно с нами", — цитирует Эмери The Independent.
23.08.2019 08:00
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Последние комментарии:
хорошая новость, надеюсь и шлак из Реала выпустит
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Я конечно понимаю, что его нужно интегрировать в команду, но тот ли это матч для выхода в старте?
Есть два сценария. В первом он сможет себя проявить и это поможет ему в дальнейшем. А во втором Ливерпуль катком проедет по Арсеналу и морально надломит игрока (не забываем про фактор Энфилда). И какой сценарий наиболее вероятен? Уж лучше выпустит его на второй тайм.
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решил в атаку с Ливерпулем поиграть, даже пеп на это не шёл, успехов ёпта))
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отгрузит трешку на изи
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сделает пента-трик. крутой чел. удачи ему
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Будем смотреть на этого топаря
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Гол+пас ливерпулю.
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