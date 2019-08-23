"Юнайтед" не собирается приглашать Льоренте

Фернандо Льоренте "Манчестер Юнайтед" не собирается приглашать бывшего нападающего "Тоттенхэма" Фернандо Льоренте, несмотря на настойчивые слухи в прессе.

Уже несколько недель в прессе ходят слухи, что "красные дьяволы" могут пригласить доступного свободным агентом Льоренте на место Ромелу Лукаку, который был продан в "Интер".

Лишь накануне итальянское издание Gazetta dello Sport сообщило, что "Юнайтед" согласовал с Фернандо, в услугах которого также заинтересованы "Лацио" и "Наполи", двухлетний контракт.

Однако Daily Mail утверждает, что эта информация не соответствует действительности. "Дьяволы" не делали предложение 34-летнему испанцу и не планируют его делать.

Добавим, перед закрытием трансферного окна в Премьер-Лиге "Юнайтед" действительно пытался обзавестись заменой для Лукаку, но ни по Пауло Дибале, ни по Марио Манджукичу из "Ювентуса" договориться не удалось.


Метки Льоренте, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 23.08.2019 07:00

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