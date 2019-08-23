"Юнайтед" не собирается приглашать Льоренте
"Манчестер Юнайтед" не собирается приглашать бывшего нападающего "Тоттенхэма" Фернандо Льоренте, несмотря на настойчивые слухи в прессе.
Уже несколько недель в прессе ходят слухи, что "красные дьяволы" могут пригласить доступного свободным агентом Льоренте на место Ромелу Лукаку, который был продан в "Интер".
Лишь накануне итальянское издание Gazetta dello Sport сообщило, что "Юнайтед" согласовал с Фернандо, в услугах которого также заинтересованы "Лацио" и "Наполи", двухлетний контракт.
Однако Daily Mail утверждает, что эта информация не соответствует действительности. "Дьяволы" не делали предложение 34-летнему испанцу и не планируют его делать.
Добавим, перед закрытием трансферного окна в Премьер-Лиге "Юнайтед" действительно пытался обзавестись заменой для Лукаку, но ни по Пауло Дибале, ни по Марио Манджукичу из "Ювентуса" договориться не удалось.
23.08.2019 07:00
Просмотров: 413
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Скам ебанашки...ору с них:)
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий