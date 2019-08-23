"Юнайтед" не собирается приглашать Льоренте

"Манчестер Юнайтед" не собирается приглашать бывшего нападающего "Тоттенхэма" Фернандо Льоренте, несмотря на настойчивые слухи в прессе.

Уже несколько недель в прессе ходят слухи, что "красные дьяволы" могут пригласить доступного свободным агентом Льоренте на место Ромелу Лукаку, который был продан в "Интер".



Лишь накануне итальянское издание Gazetta dello Sport сообщило, что "Юнайтед" согласовал с Фернандо, в услугах которого также заинтересованы "Лацио" и "Наполи", двухлетний контракт.



Однако Daily Mail утверждает, что эта информация не соответствует действительности. "Дьяволы" не делали предложение 34-летнему испанцу и не планируют его делать.



Добавим, перед закрытием трансферного окна в Премьер-Лиге "Юнайтед" действительно пытался обзавестись заменой для Лукаку, но ни по Пауло Дибале, ни по Марио Манджукичу из "Ювентуса" договориться не удалось.