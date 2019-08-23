"Пэлас" предложит новый контракт Бентеке, чтобы тот не ушел бесплатно

"Кристал Пэлас" ведет переговоры со своим рекордным приобретением Кристианом Бентеке о новом контракте.

Летом 2016 "орлы" приобрели Бентеке у "Ливерпуля" за 27 миллионов фунтов. Кристиан весьма продуктивно отыграл свой первый сезон на "Селхерст Парк" при Алане Пардью и Сэме Эллардайсе, но в 50 последних матчах Премьер-Лиги забил только четыре гола.



Естественно, 28-летний бельгиец не наиграл на новый контракт, однако проблема для "Пэлас" в том, что действующий трудовой договор Бентеке истекает уже в конце этого сезона.



Чтобы предотвратить уход Кристиана свободным агентом следующим летом, "орлы" инициировали переговоры с нападающим о продлении сотрудничества, сообщает The Guardian.



Также "Пэлас" договаривается о новом контракте с защитником Джеймсом Томкинсом, который в данный момент травмирован и у которого есть соглашение до 2021 года.